蔡明介：科技符合3A元素 才能真正發揮影響力

聯發科 (2454-TW) 舉辦的第一屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，今 (19) 日舉行頒獎典禮，聯發科董事長蔡明介表示，科技創新追求的是有創意、具社會影響力的應用，如同聯發科產品發展的 3A 目標，用得到 (Accessible)、買得起 (Affordable)、買得到 (Available)，才能真正發揮影響力。

蔡明介表示，科技創新追求的是有創意、具社會影響力的應用，透過科技普及，幫助人們解決問題，進而提升生活品質，如同聯發科產品發展的 3A 目標，科技必須是用得到 (Accessible)、買得起 (Affordable)、買得到 (Available)，才能真正發揮影響力。

蔡明介也觀察到，此次競賽入圍的團隊中，高達 3 成運用人工智慧來解決家鄉問題，他說，近年來隨著人工智慧發展，AI 技術已普遍走入生活，包括智慧型手機、家中監控裝置、車控系統等，都看得到 AI 的運用。

蔡明介認為，AI 最重要的推手是執行智慧演算的 IC 晶片，而台灣半導體業產業聚落完整，透過強化 IC 半導體技術的創新研發，可讓台灣在 AI 發展上爭取領先地位。

聯發科所舉辦的第一屆「智在家鄉」數位社會創新競賽從 3 月起開始報名，共吸引全台 323 組創意團隊，近 1400 人參與，從挖掘全台 21 縣市、180 個鄉鎮的在地問題出發，遴選出 20 組入圍團隊，以創意思維融合現有科技技術，由學界專業教授與聯發科高階主管擔任顧問導師，最終由 10 組團隊進入決選，