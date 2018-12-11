聯發科11月業績明顯降 要達成Q4財測 12月營收得逆勢走揚

因中美貿易戰，終端市場買氣驟降，加上安卓手機庫存過高疑慮浮出，手機晶片大廠聯發科 (2454)11 月營收 186.69 億元，不單月減超過一成，更創下近九個月新低，值得注意的是，若聯發科要達成第四季財測低標，12 月營收得達到 195 億元，得逆勢優於 11 月。聯發科 11 月營收 186.69 億元，月減少 10.4%、年減少 9.98%，創下近 9 個月新低，累計今年前 11 月營收 2166.7 億元，較去年同期減少 1.32%。



合計聯發科今年 10 月及 11 月營收為 395 億元，相較聯發科第四季營收目標的 590～643 億元，意味著，聯發科 12 月業績應回升至 195 億元，才能順利達成公司財測低標，而對聯發科來說，12 月業績上的利空因素是，客戶端的庫存盤點提前關帳，利多因素則是新晶片推出後的鋪貨效應。