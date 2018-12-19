台灣期貨市場今年總交易量突破3億口 再創歷史新高

今年市場波動加劇，避險需求大增，加上期交所新商品日益增加，期交所今 (19) 日公布，臺灣期貨市場今年總交易量在今天盤中突破 3 億口大關，距離上次突破 2 億口僅花費 4 年時間。

期交所表示，於 1998 年 7 月 21 日上市第一項期貨商品－「臺股期貨」及交易第 1 口開始，開啟臺灣期貨市場交易元年，當年總交易量為 27 餘萬口。

之後陸續推出多項期貨及選擇權商品，市場交易量亦逐步上升，在經過 9 年後，於 2006 年總交易量成長至 1 億 1460 餘萬口，突破第 1 個 1 億口。

再歷經 8 年後，2014 年首次創下年度交易量超過 2 億口，且自 2014 年至 2017 年連續 4 年交易量均維持在 2 億口以上。而在今日盤中市場交易量一舉衝破 3 億口大關，距離上次突破 2 億口僅花費 4 年時間。



期交所表示，期貨市場在主管機關長期支持與協助，以及所有期貨業者及公司同仁共同攜手努力下，持續推動多項新商品及新制度，使期貨市場儲備長期成長動能。從今年初以來，國際股匯市多次大幅波動，避險增益需求大增，帶動市場日、夜盤交易量湧現，使得期貨市場在今年 11 月 30 日突破去年總交易量 (2 億 6570 萬 5669 口)，今日更再創歷史新高，總交易量達到 3 億 49 萬 73 口，為期交所成立以來開啟另一個新里程。