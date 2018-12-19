辣椒有重大訊息待公布 明暫停交易

遊戲營運商辣椒 (4946-TW) 今 (19) 日公告，因有重大訊息待公布，明 (20) 日將暫停交易，對於停牌原因，公司僅表示，將於後續對外公告。

展望第 4 季，辣椒旗下 2 款棒球遊戲均舉辦棒球電競大賽，可望透過一連串運動電競賽事，挹注營運成長引擎，且辣椒旗下子公司碩辣椒所製作的手遊《真三國無雙 ‧ 斬》9/20 在日本上市後，成績表現亮眼，下載人數突破 150 萬，營收表現也大幅超出預期。

碩辣椒擁有《真三國無雙 ‧ 斬》日本地區的遊戲營收分成權，而其又為紅心辣椒持股 6 成子公司，目前《真三國無雙 ‧ 斬》在日本市場的亮眼表現來看，若以每月維持新台幣 4 億元規模的營收表現計算，法人預估，在扣除成本與稅金後，碩辣椒今年淨利可達 7600 萬元，可望為辣椒貢獻業外收益達 3400 萬元，挹注每股純益逾 1 元。

展望明年，《真三國無雙 ‧ 斬》規劃進軍中國市場，目前仍在洽談合作對象，將授權當地營運商負責遊戲營運，目標為明年 6 月底上市。法人預估，明年在中國與日本兩大市場的營收動能並進下，碩辣椒全年可望為辣椒帶來每股純益逾 4 元的業外貢獻。

辣椒今年第 3 季有包括《大家一起 貓咪大戰爭 WEB》、《PRO 野球 VS》等新遊戲推出，雖《PRO 野球 VS》表現不俗，使第 3 季營收季增逾 5 成、達到 1.05 億元，但因新遊戲上市，帶動廣告支出等費用增加，使單季稅後虧損 1611 萬元，每股稅後虧損 0.65 元；前 3 季稅後虧損 190 萬元，每股虧損 0.07 元。