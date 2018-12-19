永豐國際學生證Debit卡 首年發卡目標5萬張

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (19) 日宣布攜手財團法人康文文教基金會及萬事達卡合作推出「永豐銀行國際學生證 Debit 卡」，永豐銀行資深副總經理田文清表示，永豐 ISIC Debit 卡首年發卡目標 5 萬張。而永豐銀在今年第四季接連發了三張卡，田文清表示，該行發卡策略希望無論在發卡量、簽帳金額都能在明年超前一名，達到第 7 名。

根據萬事達卡「消費者購買傾向調查－教育」，台灣父母送子女出國與日俱增，從 2015 年的 21% 上升至 2017 年的 27%，成長 6%。許多學生出國都會辦一張國際學生證 (International Student Identity Card ，簡稱 ISIC)，是聯合國教科文組織 ( UNESCO ) 唯一背書認可的國際通用學生證，可在全球 130 個國家享有超過 15 萬項消費優惠。

據統計，目前全台平均每年會發出 10 萬張國際學生證，看準此商機，永豐銀行宣布與財團法人康文文教基金會及萬事達卡合作推出「永豐銀行國際學生證 Debit 卡」，讓台灣學生獨享遍布全球五大洲 15 萬項優惠，國內外消費也享雙重現金回饋，是結合金融卡、簽帳卡、國際學生證以及悠遊卡多合一的卡片。

永豐銀行國際學生證 Debit 卡每筆消費均直接從帳戶扣除，搭配及時電子交易記錄，追蹤所有花費，提供學生持卡人專屬的 15 萬項全球優惠，更特別的是，「永豐銀行國際學生證 Debit 卡」獨有的現金回饋機制，除國內消費原有的 0.6% 現金回饋、國外消費則高達 2% 現金回饋。此外，國內每月 8 次免費跨行提款轉帳服務，海外提款手續費每月最高補貼 300 元。

若在海外使用「永豐銀行國際學生證 Debit 卡」搭乘飛機、火車及巴士更享有高額 2000 萬旅行平安險，海外生活安全有保障。

而 ISIC 優惠以最多台灣學生的美國為例，「永豐銀行國際學生證 Debit 卡」持卡人只要上網註冊就可享受 ISIC 在美國達 40,000 種以上的各類優惠：例如，以 52 折優惠購買紐約市通行證 CityPASS；奧蘭多環球影城門票享 9 折優惠；憑「永豐銀行國際學生證 Debit 卡」就能以 25 美元 + 1 美元逛遍大都會博物館與 MoMA 紐約現代美術館。

若在英、法歐洲地區的好處更多，包括 Flixbus 享 8 折，迪士尼享專屬惠價；到了丹麥使用「永豐銀行國際學生證 Debit 卡」購買 Apple 商品，即可享 9 折；澳洲更享有麥當勞及肯德基指定餐點買 1 送 1。旅遊時交通和住宿成本最高，持卡搭機、搭火車及巴士都有優惠，STA 學生國際機票票價可省高達 50%，主打成為海外學生的「省卡」。

也正因為優惠很多，在目前全台平均每年會發出 10 萬張國際學生證的狀況下，永豐銀首年發卡目標希望達到 5 萬張，也就是希望達到一半申請國際學生證的學生，可以直接申辦「永豐銀行國際學生證 Debit 卡」。

加上了今天推出的「永豐銀行國際學生證 Debit 卡」，永豐銀之前還推出全台首張運動信用卡「永豐 SPORT 卡」、以及三井 OUTLET PARK 台中港聯名卡，等於光是第四季就狂推三張新卡，田文清表示，目前永豐銀行在發卡量和簽帳金額市占率排名第 8 名，希望透過積極發展新卡，能在明年市占排名往前前進一名，達到第 7 名。