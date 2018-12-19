道瓊可能創1931年以來最糟12月表現 美國財長細說原由

道瓊工業平均指數近來表現不佳，可能創下自 1931 年以來，最糟的 12 月表現。美國財政部長梅努欽對此提出了一番自身見解。

他說，金融危機時代的伏克爾法則加上高頻交易，壓縮了股市的流動性，在股市引發了前所未見的動盪。

「我認為市場結構導致股市動盪加劇。高頻交易的出現，加上伏克爾法則，結果造成股市更加起伏不定。」梅努欽說。

伏克爾法則，係指 2007 至 09 年金融危機後，所製定的禁止銀行為自己帳戶進行交易的規定。高頻交易則指以超級電腦進行的光速交易，自此一交易出現後，即成了市場主導力量，因而引發了爭議。

上週五開始，道瓊連二日挫跌逾 500 點，更深地跌進了回檔修正領域 -- 即自近來高點下跌至少 10%。

若道瓊本月收於目前水準 -- 即下跌約 7%，將創下自 1931 年以來，最糟糕的 12 月表現。

此外，S&P 500 與 Nasdaq 亦可能創下自 2008 年以來，最差的 12 月走勢，利空包括擔憂全球經濟成長減緩，北京與華盛頓的貿易緊張，及 Fed 於 12 月可能升息。這些因素讓對寬鬆政策習以為常的投資人大為緊張，擔憂央行急欲讓利率重回到正常的歷史水平。

此外，Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 於本月稍早發表演說亦指出，在債券市場，電腦推動的交易可能引發了動盪走勢，有時甚至造成閃電崩跌。但布蘭納德觀點與梅努欽略有不同，她認為，危機後的銀行法規並沒有造成流動性問題。

週三，預期 Fed 將採取升息行動。但許多分析師警告，若央行的升息行動太過積極，可能逆轉股市走勢，經濟亦將因而沉淪。