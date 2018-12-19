有圖！馬斯克揭幕第一條洛杉磯「地下高速運輸」隧道

據外電報導，馬斯克在週二 (18 日) 晚間時候公開露面，展示了他創辦的 Boring 公司在近期所完成的第一條高速隧道系統，盼拯救洛杉磯擁擠不堪的交通。

馬斯克駕駛改裝後特斯拉 Model X 進入 Boring 公司所開發的隧道，並表達了他對高速隧道系統的看法，他認為這可以緩解交通擁堵並徹底改變數百萬乘客到達城市的方式。

Model X 進入 Boring 公司所開發的隧道

「我認為這是史詩般的，」馬斯克描表示：「我感到頓悟，這是一件非常棒的東西。」馬斯克表示，兩年前他覺得洛杉磯的交通讓他發瘋，因此創建了 Boring 公司。馬斯克認為 Boring 公司所打造的隧道將是「真正解決交通癱瘓負擔的實際解決方案」他也表示當前的實驗隧道花費大約 1000 萬美元完成。

工程師和工人們在加州霍索恩的一條主要街道下面開挖了一直 1.14 英里長的隧道。起點是馬斯克另一家公司 Space X 擁有的停車場，底端則是約一英里外的一個街區。

Boring 公司在週二向記者演示了 Model X SUV 穿越隧道的過程，時速在 40 到 50 英里之間。工程師將可展開的定位輪連接到 Model X 的兩個前輪上。這些定位輪可作為沿著隧道內的軌道前進時的保險槓，並確保 Model X 保持在路線上。

「如果駕駛員昏倒或發瘋，定位輪確保車子行進保持正常。」馬斯克表示。

今年 6 月份，Boring 公司與芝加哥市簽署協議，在該市商業區和奧黑爾機場之間開發 17 英里長的高速公路隧道。馬斯克在當時表示，將於不到三年的時間內將完工，並在三到四個月內破土動工，然而，過半年後，該計畫依然尚未獲得政府和監管機構的批准。