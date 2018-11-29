業界首家 統一超花蓮鮮食廠投產 日產可達8萬份 鮮食一日到店

宜花東消費者鮮食體驗零時差，統一超 (2912) 今宣布，籌備 3 年時間、投資逾 5 億元打造全台業界唯一「新花蓮物流中心」與「統一超食代花蓮鮮食廠」，兩廠分別在去年 11 月與今年 10 月稼動投產，其中統一超食代花蓮鮮食廠已穩定生產飯糰、漢堡、壽司、便當及三明治等鮮食，未來一日最高產能可望達 8 萬份，東部地區逾 220 家 7-ELEVEN 的鮮食到店時間由過去 2 日縮短為 1 日。7-ELEVEN 觀察，近年東部地區展店速度每年穩定成長，目前宜蘭、花蓮、台東門市已超過 220 店，帶動鮮食、物流需求提升，過去 7-ELEVEN 東部地區門市鮮食商品部分委外代工、部分則由西部鮮食廠支應，因路途遙遠、配送不易，至少需花 2 天的時間才能送達，現在「統一超食代花蓮鮮食廠」建置完成，一日內就能快速將剛出爐的商品配送到東部超過 220 間門市。



統一超已提前布局東部物流基礎建設，於 2001 年成立花蓮物流中心，但因 7-ELEVEN 門市數量逐年成長，加上倉庫空間近乎飽和，2016 年開始興建「新花蓮物流中心」，現加上統一超食代花蓮鮮食廠，整體占地面積達 3,036 坪，也是國內超商界首間在東部興建結合物流系統與鮮食廠投資案。



因應東部市場需求，新花蓮物流中心在 2017 年 11 月開始啟用，今年 10 月統一超食代鮮食廠投產，在廠房建構上，也考量花東地區地震頻繁，並因應低溫物流作業需要無柱與大跨距空間，廠房皆採用耐震性高的鋼骨構造，加強安全性。



在物流系統架構完成後，統一超食代花蓮鮮食廠將商品製作完後，即可迅速進入驗貨、配貨等流程，較之前增加超過 1.5 倍的配送能量，有超過 23 款鮮食商品都可以當天出爐、當天配送。



統一超指出，目前 7-ELEVEN 全台鮮食廠達 12 家，涵蓋基隆、台北、中壢、竹苗、彰化、台南、高雄及花蓮等地，建構完整的配送網絡。超食代花蓮鮮食廠、統昶行銷服務目前宜花東地區超過 220 家門市之外，未來更能配合 7-ELEVEN 的展店，範圍涵蓋北從宜蘭、花蓮全區，南至台東大武，也包含綠島與蘭嶼的離島配送，服務、效率、品質全面升級，滿足東部及離島消費者的便利需求。