今年IPO企業家數 將創近5年新高

勤業眾信表示，今年在台股穩定成長的帶動下，上市櫃掛牌家數共計 60 家，創下近五年來新高，明年雖有美中貿易戰與 CRS 效應影響，但仍有機會達到 50 到 55 家企業上市櫃掛牌的目標。

勤業眾信表示，明年雖有機會達成 50 到 55 家的掛牌目標數，但仍要留意國內外其他政經因素影響，包括美中貿易戰、CRS 效應、境外對台直接投資、台灣地方選舉等四大因素，都可能影響明年台灣資本市場表現，其中貿易戰及 CRS 將牽動台商匯回資金的意願，呼籲政府應即早提出境外對台直接投資具體方案。

勤業眾信今 (19) 日舉行「2019 年台灣資本市場發展趨勢與展望」記者會，公布今年台灣企業上市櫃掛牌概況與明年展望，今年台灣資本市場在上市櫃掛牌家數、募資金額與各家企業平均募資金額同步創新高。

勤業眾信聯合會計師事務所審計部營運長洪國田表示，今年台灣共有 60 家新掛牌上市櫃企業，比起去年同期 39 家，成長率 54%；總募資金額為新台幣 235 億元，也較去年同期的 148 億，增加 59%。

另外，每家企業平均募資金額為 3.9 億元，較去年的 3.8 億元也有 3% 的成長，其中最大募資股來自工業產業的「復盛應用」，共募得 16 億元。

洪國田表示，整體而言 2018 年臺灣資本市場穩定成長，掛牌家數為近五年最高雖然興櫃市場掛牌家數在半年內從 17 家暴增至 51 家，且主要以高科技產業為大宗，但整體來說，今年僅有 51 家企業掛牌興櫃的紀錄，為近五年來興櫃家數相對較少的一年。

洪國田指出，美中貿易戰烽火未歇，企業進行整體策略調整時，除了審慎思考遷廠、另尋投資地等面向，這也可能延遲 IPO 時程。

再者，台灣預計在明年實施《共同申報準則》（Common Reporting Standard, CRS），並於 2020 年和其它國家、地區進行稅務用途資訊自動交換，隨著海外帳戶透明化、企業合規度提升，也可能同時完備 IPO 所需之投資架構、營運流程、租稅規畫條件，有助於提升 IPO 動能，成為吸引企業進入資本市場的誘因。