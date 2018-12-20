〈房產〉晚婚+房價上揚 國人購屋主力年齡層提高到35-40歲

根據聯徵中心最新統計資料顯示，8 年前國人購屋申請房貸最多的年齡是在 30-35 歲，占比達 21%，其次則是 35-40 歲佔比約為 18%；不過今年最新統計，購屋占比最高的已經躍升到 35-40 歲的年齡層，且比起 8 年前平均購屋房價從 750 萬元增加至 987 萬元，而主要購屋年齡層的改變，推測國人晚婚和房價上漲應都是關鍵因素。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，晚婚、年齡結構改變加上房價上漲，應是造成購屋年齡增加的主要原因，就年齡結構來看，台灣從 2014 年開始 35-39 歲的人口數量就超過 30-34 歲的人口數量，成為國內人口數量最多的年齡層。

同時，內政部統計，國人結婚的平均年齡一再拉高，2017 年男性平均結婚年齡為 34.5 歲，女性則攀升至 31.7 歲，初婚年齡為男性平均為 32.4 歲，女性則攀升至 30 歲，由於結婚的購屋屬於常見的剛性需求，因此晚婚加上人口年齡增長，加上房價上漲的綜合因素，是造成國人購屋年齡往後的原因。

至於購屋年齡與總價變化部分，2010 年第 3 季 30-35 歲的年齡層，平均購屋總價約為 640 萬元，占比大約是 21%，但到 2018 年第 3 季 30-35 歲的年齡層，平均購屋總價約為 942 萬元，占比則下滑至 15%，不過購屋建物面積增加約 1.8 坪。

2010 年第 3 季 35-40 歲的年齡層，平均購屋總價約為 750 萬元，占比大約是 18%，但到了 2018 年第 3 季，35-40 歲的年齡層，平均購屋總價約為 987 萬元，佔比則上升至 19%，不過購屋建物面積減少約 0.6 坪。

而以 35-40 歲的年齡層購屋總價增加的狀況來看，增加約 237 萬元，以自備款 3 成推估，可能就得多存約 70 萬元的自備款，所幸從 2014 年房價開始從高檔下向修正，購屋總價也呈現凍漲趨勢。