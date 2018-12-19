【華冠投顧】恭喜!鴻海5G小尖兵-2314台揚漲停板!台股持續個股輪動中...下一檔是???

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6147 頎邦、2314 台揚、4947 昂寶 - KY、4994 傳奇、2442 新美齊。

台股盤勢分析:

群魔亂舞

在美股的止穩下，台北股市早盤小漲 + 2 點開出，雖然盤面沒有特定主流；但是在台積電的帶動下，指數震盪走高，終場指數上漲 + 64 點作收，收在 9783 點，成交量 886 億。

延續昨天的分析… 美股自身的問題才是重點，而消息面的問題總是『來的快、去的快』，我們就不過度預期美股表現。但是還樂觀看待『個股輪漲』!! 今天在美股止穩下，台股順勢的『拉高結算』；不過，目前市場的焦點還是落在『FED 利率會議』。所以公佈利率決策以前，指數就不過度預期；但是可以確的是… 公佈利率決策後，美股就是開始進入『聖誕假期』。短線在少了美股雜音後… 一個由內資主導的行情，可望出現『群魔亂舞』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8913 全銓、6462 神盾、2314 台揚、6176 瑞儀、1733 五鼎、3338 泰碩… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6462 神盾、2342 茂矽、3519 綠能、2475 華映、1515 力山、6182 合晶… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。