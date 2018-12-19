【日盛投顧】盤整待變 聚焦美聯準會議

◆盤勢分析

1. 由於市場觀望週三美國聯準會會議結果，使得週三亞股交投清淡，台股週三開小高後即進入整理格局，各類股普遍小漲小跌，盤面沒有主軸出線，終場指數上漲 64.39 點，漲幅 0.66%，收在 9783.21，成交金額萎縮至 886.43 億元。

2. 觀察台股技術面，12 月初擴量上攻持續走跌的 60 日均線附近即遭逢沈重壓力回檔，回檔過程中力守於 11 月份兩次低點 9616、9632，型態支撐暫時獲得力守，短期均線 5、10、20 日糾結於 9750-9850 附近，隨著持續走跌的 60 日均線下移，能夠整理的時間愈來愈短，配合日 KD 指標來到低檔超賣區，近期必須擴量上攻，否則指數恐難擺脫盤跌的困境，週三美國聯準會會議結果，或將決定台股短線方向，亦是決定短線操作策略的重要參考依據。在櫃檯市場部份，近期持續是盤面相對強勢區塊，櫃檯指數仍位於季線之上，幾檔佔權值個股 6488 環球晶、3105 穩懋、5483 中美晶仍是指數強勢與否的關鍵。觀察台股籌碼面，外資 + 32.17 億元、投信 - 1.28 億元、自營商 - 12.46 億元，三大法人合計買超 18.43 億元。



整理格局 聚焦 IC 設計、網通、連接線器

1. 在電子股部份，近期持續是盤面相對強勢的區塊，惟權值電子股普遍整理，僅有 2301 光寶科、2308 台達電稍有表現，個別族群以 IC 設計、PCB、網通、面板、連接線器、PCB 較有表現。IC 設計指標股 2458 義隆電、5269 祥碩、6462 神盾；PCB 指標股 6552 易華電、3229 晟鈦；網通指標股 2314 台揚、3596 智易；面板相關指標股 5234 達興材、6176 瑞儀；連接線器指標股 3338 泰碩、3605 宏致、5457 宣德。在金融股部份，週三佔大盤成交比重稍有回溫，惟金融股近期表現仍是三大區塊中最弱勢者，權值金融股 2882 國泰金盤中甚至創下波段新低，2881 富邦金持續是偏弱整理格局，其它金融股近期普遍呈現弱勢整理，整體金融股在欠缺主軸情況下，近期恐將延續弱勢整理格局。

2. 至於非金電，近期表現不如電子，僅僅呈現個別族群表現，塑膠二線、營建股、航空、食品百貨或可留意。在國際油價持續弱勢情況下，大型塑膠股持續呈現弱勢格局，惟部份塑膠二線股在終端產品價格下滑幅度較小情況下，利差反而拉大，指標股 1310 台苯，操作上留意 1305 華夏；營建相關指標股 1532 勤美，操作上留意 2501 國建；在國際油價下跌、利潤擴大激勵下，航空股近期表現持續相對強勢，焦點股 2610 華航、2618 長榮航；食品百貨焦點股在 1216 統一、2912 統一超、5903 全家。