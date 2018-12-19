被貿易戰掃到颱風尾 聯邦快遞調降獲利預測 推出削減成本計畫

聯邦快遞 (FedEx) (FDX-US) 週二 (18 日) 下跌超過 6%，因該公司調降 2019 年的獲利預期，並在財報中指其國際業務疲軟，特別是歐洲，同時宣布削減成本計劃。

這家物流公司將其 2019 年全年獲利預期從每股 17.20 美元至 17.80 美元調降至每股 15.50 美元至 16.60 美元。分析師預計為每股 17.33 美元。

聯邦快遞執行副總裁兼財務長 Alan B. Graf 說，「近幾個月全球貿易放緩，領先指標顯示近期全球貿易持續減速。」「這些趨勢加上聯邦快遞的服務組合變化，對該部門的財務業績產生了負面影響。」

UPS (UPS-US) 的股價也在收盤後下跌超過 3%。

國際貨幣基金 (IMF) 10 月調降其全球成長預測，理由是美國與其貿易夥伴之間的貿易緊張局勢。它預計今年和明年全球經濟將成長 3.7%，較之前預測下降 0.2 個百分點。

美國和中國正在進行一場不斷升級的貿易戰，在貿易不確定性的背景下，全球主要市場走弱，波動性刺激了美股，加劇了對全球經濟放緩的擔憂。在聯邦快遞指出業務疲軟的歐洲，德國和義大利等主要市場已陷入熊市領域。中國、南韓、土耳其和墨西哥也都處於熊市領域。

為了彌補其國際市場的疲軟，聯邦快遞週二宣布計劃削減成本。該公司表示將實施自願離職方案、縮減招聘、減少聯邦快遞的國際網絡容量，並減少可自由支配的開支。

雖然聯邦快遞表示美國經濟仍然穩固，但它宣布對自願離職美國員工支付稅前現金，預計總額將達到 4.5 億美元至 5.75 億美元。該公司估計，到 2020 財年，這將可以省下 2.25 億美元至 2.75 億美元。

聯邦快遞董事長兼 CEO Frederick W. Smith 說：「雖然美國經濟保持穩定，但我們本季國際業務、尤其是歐洲市場表現疲弱。」「我們正在採取行動，透過新的降低成本措施來減輕這種趨勢的影響。」

然而，該公司的獲利和營收都超出預期。每股獲利 4.03 美元，高於分析師預期的 3.94 美元。它的預期營收為 178 億美元，而分析師的預測為 177.5 億美元。