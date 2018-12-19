愛買推全新代客料理服務 強打實體店優勢

鉅亨網記者王莞甯 台北 2018年12月19號10點7分

因應網購業者搶進生活快消品量販版圖，遠百 (2903-TW) 旗下連鎖量販通路愛買為強調實體店點的優勢，宣布全新推出代客料理服務，同時還有現做鐵板便當、現做炸物等，日前桃園店試營運一個月已帶動單店生鮮和熟食業績暴漲 10 倍，將評估展延至全台其他分店。

愛買說明，賣場擁有豐富食材，但消費者往往因為生活忙碌沒有時間料理，看準消費者的需求，桃園店率先推出新服務─代客料理只要加價 80 元，由賣場重金禮聘擁有頂級鐵板餐廳經驗的主廚現場烹調鐵板料理、現炸食材等，使量販賣場的熟食商品更具競爭力，也成功帶動來客。

愛買進一步指出，現作鐵板便當以肉類、海鮮或高檔排餐便當為號召，一推出就吸引了附近的上班族到店，中午來客增加 5 倍之多。

另一方面，愛買年菜預購已開跑，祭出上百款年菜單品和 9 套年菜套餐，愛買說明，今年引進知名北中南台灣排隊名菜，約有 30% 的新菜色，而去年獨家販售的台酒年菜，因相當熱銷，這次多款口味再增加貨量 1 倍，全力衝刺年底前的銷售表現。

依據今年前 3 季財報來看，愛買貢獻遠百獲利逾 2300 萬元，較去年同期衰退逾 50%，法人認為，除了實體零售競爭激烈，各大網購業者快速搶進銷售大容量的生活快消品，也導致量販同店銷售衰退。

展望後市，遠百信義 A13 預計明年底開幕，再加上 2020 年還有竹北購物中心 BOT 案，法人有助增添未來成長動能。