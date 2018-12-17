穩增長 中國9大虛實刺激政策可期

中國國盛宏觀熊園認為，中國經濟下滑壓力大，中國政府仍會持續推出一系列組合政策來保持中國經濟穩定發展，貨幣政策方面，除了維持原本寬鬆政策外，不排除降準，甚至降息；財政政策則更為積極，赤字率有望提高，專項債規模擴大的可能性增加；房地產結構性、差異化放鬆；促內需、刺激消費的政策有望陸續公布。

經濟下滑壓力大，虛實政策組合拳雙拳出擊

2018 年至今，工業增加值與社會零售銷售成長速度呈現下滑，三大投資中僅製造業投資一枝獨秀，經濟下滑壓力增加。考慮到今年前三季出口景氣度較高，而製造業投資加速反彈，房地產投資高檔趨穩，第四季基建投資回穩，中國國盛宏觀熊園團隊預計，今年 GDP 累計增速仍有望在 6.6% 左右。

中國 GDP 年增率 (2016 年至今表現) 圖片來源：tradingeconomics.com

透過 12 月 13 日召開的中國政治局會議，時隔一年再次強調「統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作」，並重新提及「保持經濟運行在合理區間」，表明穩定的經濟增速仍為必需，中國國盛宏觀熊園團隊預計，2019 年 GDP 目標增速可能是 6.3%-6.4% 左右。

中國政策開始轉向，目的在穩增長、穩就業和守住不發生系統性風險的底線。因此，鬆貨幣、寬財政、擴基建、減稅等政策組合拳有機會接連推出，具體如下：

兩大虛政策：

一、地方政府和金融機構的積極性有望被激發 (12 月 13 日政治局會議再次強調要「激勵幹部擔當作為」)，這很可能成為明年經濟韌性超預期的誘因。

二、去槓桿方向未變，但力道和節奏減緩，若有需要甚至不排除有機構再次加槓桿。

七大實政策：

一、貨幣政策繼續「獨立」寬鬆，可能再降準，不排除降息。

鑒於當下中國經濟下滑壓力較重，從 7 月底以來，中國貨幣政策趨向放鬆，從國常會提出「穩健的貨幣政策要鬆緊適度」，一直到 10 月份定向降准釋放增量資金 7500 億元，以及政治局會議罕見地沒有提及去槓桿一詞。國盛宏觀熊園團隊預計，中國貨幣將繼續趨鬆，年底年初可能再降准，也不排除明年會降息（可能性其實不高，而且如果真降息，我們預計最快也要到明年第 2 季）。

二、財政政策更為積極，赤字率有望提高，專項債規模有很高機率擴大。

鑒於今年 5 月、9 月分別進行增值稅和個人所得稅的減免，減稅效應在明年將進一步顯現，財政收入增速可能進一步走低，而穩經濟增長又需要繼續擴大基建力道，財政支出相對剛性。中國國盛宏觀熊園團隊預計，明年赤字率有望從 2.6% 提高至 2.8% 甚至 3%；新增專項債限額有望提高至人民幣 2 兆元 (2017 年為人民幣 8000 億元、2018 年為人民幣 1.35 兆元)。

三、更大力道的增值稅減免。

9 月份以來各種跡象顯示出，減稅已經在路上，減增值稅只是時間問題，減稅規模有可能超出預期。

四、基建範圍有很大的機會從中西部和農村擴散至東部沿海地區。

中國穩增長估計離不開穩基建，預計明年基建投資增長將回穩，但大幅走高的機率不高。

五、房地產的結構性、差異化放鬆。

雖然中國地產仍處在嚴調控週期，「房子是用來住的，不是用來炒的」、「堅決遏制房價上漲」還是主基調，但穩增長同樣離不開房地產，明年很大機率會結構性放鬆房地產。

六、民營經濟破局可期，貨幣傳導機制有望更順暢，進一步理順國企民企的關係，加速經濟體制改革為重點工作。

七、促內需、刺激消費的政策有望陸續出爐，可重點關注農村消費升級和資訊消費。