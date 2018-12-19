〈中經院經濟預測〉明年GDP僅2.18% 各智庫中估值最低 上半年恐將「破2」

中華經濟研究院今 (19) 日發布最新經濟預測，將今年經濟成長率 (GDP) 微幅調升 0.01 個百分點至 2.62%，並維持明年 GDP 為 2.18%，在主要智庫中，對於明年預測值最低，中經院認為，台灣經濟成長仍倚重內需，預計內需貢獻 1.83 個百分點，而全年經濟表現將呈現「先低後高」走勢。

主計總處日前估計明年 GDP 為 2.41%，中研院估 2.45%，台綜院估 2.34%，台經院估 2.2%，此次中經院的發布數值相較其他智庫低。

中經院估明年各季成長率分別為 1.90%、1.84%、2.40% 和 2.52%，由於上半年比較基期偏高，成長率略低於 2%，但下半年可望突破 2%。

內需方面，中經院估明年民間消費成長率為 2.01%，較今年的 2.11% 和緩，主因全球經濟不確定性增加、財富和所得成長走勢均趨緩等，不利消費信心擴增。

所幸，隨著民間企業投資回流和公部門投資挹注，國內實質固定資本形成毛額成長率預估將從今年的 2.06% 增至 4.79%。

出口方面，在全球貿易趨緩下，中經院估明年實質商品與服務輸出、輸入成長率分別為 3.06%、2.44%，輸出入相減後的貿易順差約 1.43 兆元，年增率約 8.57%，對經濟成長提供正向貢獻 0.35 個百分點。