任天堂拉貨不如預期 旺宏Q4恐提列存貨跌價損失

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 受任天堂拉貨不如預期影響，由於存貨仍有一定水位，第 4 季恐需提列存貨跌價損失，待庫存成功去化後再回沖，但旺宏對任天堂的拉貨動能仍相當有信心。此外，旺宏與東芝的專利爭訟已落幕，東芝共需支付旺宏 8000 萬美元，法人估可望貢獻第 4 季 EPS 達 1.4 元。

旺宏第 3 季存貨金額為 171.6 億元，較上季增加約 28.63 億元。其中，存貨比重部分，Flash 與 ROM 比重約為 4 比 6，最大宗存貨仍在任天堂產品部分，雖然旺宏 10 月營收受惠 ROM 出貨旺季，創近 1 年新高，不過，由於任天堂先前釋出的拉貨訊息偏樂觀，在終端需求趨緩下，也使旺宏 11 月 ROM 出貨表現不如預期。

法人指出，由於旺宏存貨仍維持一定水位，第 4 季可能提列存貨跌價損失，待庫存成功去化後再行回沖。旺宏董事長吳敏求在上次法說會上也說，會控制存貨並與客戶溝通，視市場需求變化去化庫存，盼能維持或提升出貨任天堂的產品銷量，使存貨金額下降，預期 ROM 營收仍可望持續成長，顯示對任天堂拉貨動能仍相當有信心。

產能佈局方面，旺宏目前積極將產能由 36 奈米升級至 19 奈米製程，以因應 SLC NAND Flash 與 eMMc NAND 生產需求，而旺宏 19 奈米 SLC NAND Flash 今年已提供客戶樣版，預計明年初量產，據悉，目前 19 奈米 SLC NAND Flash 生產效益相當不錯，機台可望提前進場。

此外，旺宏與東芝的專利爭訟已落幕，東芝共需支付旺宏 8000 萬美元，此為一次性收益，將於本季入帳，貢獻第 4 季獲利表現，法人預估，可望貢獻 EPS 達 1.4 元。