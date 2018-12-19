〈區塊鏈大應用〉西班牙可再生能源巨頭 採區塊鏈追蹤發電來源

據報導，西班牙再生能源大廠 ACCIONE Anergía 與新創公司 FlexiDAO 達成了合作協議，將運用區塊鏈技術來追蹤發電的來源，並允許客戶通過這個服務來檢查配電的來源。

ACCIONE Anergía 是一家國際可再生能源運營大廠，該公司為 600 多萬戶家庭提供零排放能源，被公認為全球最大的再生能源開發商之一，擁有並安裝了超過 9,000 兆瓦電量。FlexiDAO 則是一家位於巴塞隆納的新創公司，致力於為電力公司提供數位能源服務軟體工具。

據消息來源指出，ACCIONA 和 FlexiDAO 一直以來都致力於開發並推出商業範例，追踪從西班牙的五個風力和水力到葡萄牙的四家企業客戶的再生能源發電供應鏈。

如今，該公司正在尋求在新領域實施該項技術，包括沒有統一的再生能源認證體系市場。 ACCIONEAnergía 創新總監 BelénLinares 表示：「區塊鏈技術可以為世界任何地方的客戶提供這項服務，來追溯可再生能源。」

全球的能源公司和公用事業公司近期以來致力於將區塊鏈技術應用於供應鏈和運營。本月早些時候，韓國政府宣布將斥資 40 億韓元 (350 萬美元) 在釜山建立一個由區塊鏈支持的虛擬發電廠 (VPP)。VPP 是一個基於雲端技術的分散式發電廠，整合了多個能源的閒置容量，以優化發電。

今年 11 月，德國科技巨頭西門子的兩個能源部門加入也了區塊鏈驅動的能源平台，以促進該產業使用去中心化的技術。據報導，西門子高管認為，區塊鏈技術將有助於提高該地區間的互操作性，將消費者與能源生產商和網絡運營商聯繫起來。