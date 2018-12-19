〈區塊鏈大應用〉遊戲巨頭雅達利將推區塊鏈版《模擬樂園》和《黑街之王》

外電報導，美國知名遊戲公司雅達利 (ATAR-US) 已與區塊鏈新創公司 Animoca Brands 簽訂了許可協議，將製作兩款知名手機遊戲的區塊鏈版本。

雅達利以《俄羅斯方塊》和《小精靈》等遊戲開發商而聞名。據稱，該協議允許 Animoca 在全球地區製作和發佈區域鏈版本、來自雅達利出品的遊戲，像是適用於 iOS 和 Android 系統的《模擬樂園》和《黑街之王》，不過目前不包含中國、香港、台灣和澳門地區。

據報導，《模擬樂園》系列在全世界擁有 1900 萬次的下載量，主題公園管理模擬遊戲。而《黑街之王》是一款適用於 iOS 和 Android 系統的卡牌多人爭奪遊戲，於 2017 年推出，玩家可在充滿暴民和快節奏的卡片對戰的黑社會世界中進行遊歷，以建立強大的犯罪帝國。

據報導，雅達利和 Animoca 也簽署了一份瞭解備忘錄 (MoU)，以共同探索遊戲、產品開發和區塊鏈應用方面的機會。

該項協議將延續到 2022 年 3 月 31 日，Animoca 所推出的區域鏈版本的兩款遊戲也將採用非同質化代幣 (NFT)。該公司預計將在 2019 年下半年發布最新的區塊鏈版本遊戲。

為了獲得該項許可協議，Animoca 向雅達利支付了「對未來營收的最低保證金 250,000 美元，以公司股票的價格支付」。

據先前報導，在今年 2 月份雅達利宣布將投資加密貨幣後，該公司股價飆升超過 60%。今年，該公司還創建了自己的數位貨幣 Atari Token，並與線上加密貨幣賭場建立合作關係。