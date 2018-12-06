〈區塊鏈大應用〉七個歐盟國聯合簽署促進區塊鏈應用聲明

七個歐盟成員國共同推動區塊鏈技術的使用，以促進政府服務和國家經濟福祉。南歐地區的法國、義大利、西班牙、馬爾他、賽普勒斯、葡萄牙和西班牙在近日簽署了一項聯合聲明，將促進南歐區塊鏈技術的應用，以「轉變」經濟。七國也將進一步合作開發技術，以成為「區塊鏈技術領域的領先地區」。

該項宣言在比利時布魯塞爾簽署。文件中表明，區塊鏈是能夠提高政府服務效率和透明度的「遊戲規則改變者」，在教育、醫療保健、交通和海關領域皆有顯著的改善。此外，區塊鏈技術也可望進一步加強政府對公民的服務，為最終用戶帶來「問責制和隱私」。

聲明指出：「這不僅可以增強 E - 政府服務，還可以提高透明度、減少行政負擔、改善海關流程、並且更好地獲取公共資訊」。

針對該地區未來的監管，聲明中也表示：「我們認為，任何有關分散是帳本技術的立法都應考慮到這種技術的去中心特性，並應基於歐洲的基本原則和科技中立性。同時應該允許創新和實驗，以便公共和私營部門更好地了解分散是帳本技術並開發應用。」

馬爾他數位經濟、金融服務和創新議會秘書長 Silvio Schembri 在推文中表示，他很自豪地看見歐盟中最小的國家馬爾他在區塊鏈合作方面發揮「主導作用」。該國目前已經針對區塊鏈進行發展，並自詡為「區塊鏈島」。自今年 6 月份以來，該國國家議會通過了三項加密貨幣和區塊鏈相關法案，吸引許多加密相關企業進駐。

雖然目前歐盟尚未開始在整個地區監管區塊鏈技術，但它已啟動旨在調查和試驗該技術的舉措。