〈區塊鏈大應用〉62%汽車業高管認為 區塊鏈「3年內」將顛覆汽車產業

據 IBM 的一項研究顯示，有 62% 的汽車業高管認為區塊鏈將在到 2021 年成為汽車產業顛覆性的力量。然而，該研究也發現，目前只有一小部分 OEM 和供應商做好準備擁抱區塊鏈技術，或是對區塊鏈在商業上的應用解決方案有所計畫。

該項研究針對 1,314 名來自 OEM 或供應商的汽車業高管進行訪談，橫跨 10 個業務領域和 10 個國家，其中包括來自中國、德國、印度和美國的高管。

數據顯示，金融、供應鏈和移動相關服務領域能通過區塊鏈技術受益最多。不過對於汽車產業的二級市場，包含汽車零件的製造、分銷、零售和安裝，尤其是中國、德國和墨西哥的汽車零件製造商而言也將因區塊鏈獲益良多。

目前，汽車零件在產品生命週期的可追溯性非常有限，意味著市場或服務中心可能出現偽造的零件來混淆消費者。透過區塊鏈解決方案，可以有效解決汽車召回、產品假冒和消費者安全方面的問題。

該報告也針對區塊鏈如何改進產業中的金融交易、汽車驗證、並提升客戶體驗及忠誠度等進行研究。結果發現，每個國家至少有 50% 的 OEM 高管認為區塊鏈解決方案將對汽車管理產生很大影響。同時，有 55% 的 OEM 和 47% 的供應商表示，區塊鏈技術將有助於改善產品網絡的資訊不完整。

「我們處於汽車區塊鏈的早期階段，但潛力巨大，」IBM 商業價值研究院汽車研究所的 Ben Stanley 表示。「在 2019 年，我們預期區塊鏈將開始真正起飛，特別是在安全數據共享、汽車共享的交易以及車載市場。」

「汽車產業現在需要提高效率，」MOBI 執行長兼創始人 Chris Ballinger 表示。「區塊鏈將使移動更安全、更環保、更容易，進而加強企業、消費者甚至車輛之間的信任和協作。」