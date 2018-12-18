聖誕老人來了？比特幣價格急升 24小時漲幅約7%

比特幣的「聖誕老人行情」來了嗎？

比特幣價格昨 (17 日) 晚起開始大幅拉升，今日凌晨衝上 3500 美元上方後，徘徊在 3500 美元附近，24 小時升幅大約 7%。同時，也帶動其他競爭幣漲幅，瑞波幣漲 14%、EOS 漲 20%，以太幣也有逾 8% 的升勢。

自 11 月初，比特幣由 6500 美元附近大跌之後，今日的漲勢為自 11 月 28 日以來的最大單日漲幅。

(圖表取自 Coindesk)

不過，比特幣價格表現實際上仍相當疲軟。Daily FX 分析師 Nick Cawley 表示，比起上週創下的 15 個月低點，比特幣上漲的幅度並不高。由 1 小時圖來看，這波強達 150 美元的上揚，主要是缺少賣家，而不是外國市場的大量買家出現。

他認為，接下來考驗去年 9 月低點 2970 美元的壓力仍在，如果未能守下這個支撐點，接下來恐將測試 2017 年 7 月低點，即 1760 美元價位。

如果以時間點來看，恰恰 1 年之前，比特幣價格在 12 月 17 日來到峰值 19475 美元，1 年間，它就觸及低點 3250 美元，相當於近 83% 的跌幅。而在最近 3 個月，比特幣就已見到 50% 的跌幅。

樂觀的分析師認為，比特幣已有觸底的跡象。eToro 資深市場分析師 Mati Greenspan 表示，做為相對仍然新的概念，加密資產仍在找尋自己的價值。對每個資產來說，都要歷經價格發現的過程，加密貨幣也沒有不同。

但消極看待的分析師仍多。Investing.com 分析師 Clement Thibault 表示，比特幣世界的泡沫可能最終會爆發。並且，他不相信比特幣會在 2019 年再創新高。

Oanda 亞太區交易主管 Stephen Innes 表示，加密貨幣難以估值，預計還會進一步下挫，直到投資人可以證明其估值。