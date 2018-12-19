韓國央行總裁：美國升息、貿易戰為南韓經濟隱憂

韓國央行 (BOK) 總裁李柱烈週二 (18 日) 表示，美國的貨幣政策正常化腳步，以及美中持續升溫的貿易緊張局勢，為南韓經濟未來必須面對的兩大下行風險。

李柱烈在新聞發佈會上表示，「韓國經濟高度依賴貿易，且金融市場相當開放，我們必須做好準備，以應對全球性問題。」

美國聯準會 (Fed) 於 18 日與 19 日召開會議，市場普遍預期聯準會將進行今年第 4 次的升息，將聯邦基金利率提升至 2.25%-2.50% 的區間，使美國和南韓間的利差再度擴大。



在利差擴大之下，南韓為了防止資本出逃，在今年 11 月將基準利率 7 天回購利率提升 25 個基點至 1.75%，為一年以來的首度升息，目前韓國 KOSPI 指數約有 30% 的市值由外資持有。

KOSPI 指數日線走勢圖

儘管存在上述不確定性因素，李柱烈表示，韓國央行沒有調整該國經濟增長前景的計畫。根據 10 月份所發布的預測值，南韓經濟預期明年將增長 2.7%，南韓財政部則是週一小幅下修預測，從增長 2.8%-3.0% 下調至 2.6%-2.7%。

李柱烈指出，「明年總體經濟的狀況可能不會惡化，政府將實施刺激計劃以支撐經濟，這將抵消美中貿易戰以及擔憂美國經濟恐放緩所帶來的下行風險。」

此外，李柱烈認為，現在該是尋找經濟新增長動力的時候，過去，半導體的需求推動該國的經濟增長，但他不確定這種支撐力道還能維持多久。

南韓 11 月出口年增 4.5%，但記憶體需求不斷降溫，11 月半導體產品出口僅增長 11.6%，今年 1 月至 11 月的增長為 34%，韓國產業經貿研究院估計，明年南韓半導體出口成長率將萎縮至 9.3%。

南韓政府預計在明年將最低時薪提升到 8350 韓元，比今年的水平高出 10.9%，今年，工資已比 2017 年水平上漲 16.4%，南韓總統文在寅希望收入提升的政策可以刺激消費，並促進經濟增長。

然而，許多小型企業對此項政策有諸多怨言，認為此舉造成勞動力成本上升，並使低階工作的崗位減少，失業率並未大幅改善。李柱烈表示，政府將主導擴張政策，並支持企業投資，將抵銷工資上揚所帶來的負面影響。



針對快速攀升的家庭債務，李柱烈呼籲，若債務水平持續攀升，南韓經濟對外部衝擊的抵抗能力會降低，因此大家須保持謹慎。截至 9 月底，南韓的家庭信貸已超過 1500 兆韓元 (1.33 兆美元)，為近 4 年來最快的增長。