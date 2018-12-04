南韓GDP第3季季增0.6% 建築投資嚴重萎縮

韓國央行週二 (4 日) 的數據顯示，韓國第 3 季經季節性調整 GDP 季增 0.6%，年增 2.0%，為 2009 年第 3 季以來，增長最緩慢的一年，加深市場對南韓經濟增長的擔憂。

南韓 GDP 季增率 (資料來源: tradingeconomics、BOK)

南韓經濟已連續兩季不到 1% 的幅度增長，今年第 2 季的 GDP 季增為 0.6%。為了達成 2018 年年度經濟擴張目標 2.7%，韓國央行表示，今年最後 3 個月的 GDP 增長必須達到 0.84%。

韓國央行指出，該國經濟面臨一些下行風險，包含貿易戰的不確定性。韓國為以出口為導向的國家，若美中貿易戰持續升溫，而中國經濟增長因此放緩，對於商品需求可能將下滑，進而影響韓國出口。

另一方面，該國經濟亦存在一些正面推動力，如南韓政府的財政刺激計畫，包含降低燃料稅，希望因此帶動經濟復甦。此外，持續攀升的外國遊客數字，預計可在第 4 季推動私人消費，訪韓 10 月遊客數量達 152 萬人次，年增高達 30.4%。



南韓第 3 季 GDP 表現不如預期，主因在於建築投資按季萎縮 6.7%，為 1998 年第一季以來最大降幅，當時正面臨亞洲金融風暴。此數據低於韓國央行在 10 月 25 日公佈的初步數值，當時預估建築投資下降 6.4%。



南韓政府控制不斷飆升的房價，使得建商建造房子的意願降低。另一方面，韓國企業對於全球需求感到存疑，因此不願增加投資力道，企業設備投資季減 4.4%，連續兩季下跌。



私人消費季增 0.5%，高於前一季的 0.3% 增長；政府支出季增 1.5%；出口季增 3.9%，進口季減 0.7%，主要由於機械和運輸設備的進口量下降。