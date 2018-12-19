美中明年1月談判壞兆頭 習近平演說暗批美國

為紀念鄧小平改革開放 40 週年，中國國家主席習近平周二 (18 日) 發表演說，演說內容透露，中國共產黨必須堅定地保持各方面的領導地位，並暗示未來中國與美國在貿易、技術和全球影響方面的緊張關係可能會繼續存在。

習近平表示，沒有其他國家能對中國發號施令、反對國家將意志強加於他人並干涉別國內政。如此強烈暗示性的言詞，讓任何打賭中國國家主席習近平在與的貿易戰中迅速退縮的人可能會再次思考。

美國和中國已暫停其貿易戰，直至 2 月底，以努力解決分歧。雖然談判涉及智慧財產權保護和強制技術轉讓等具體問題，但爭議的根源在於美國對中國經濟模式的擔憂。

習近平演說表明，北京方面不願意在這一點上做出太多讓步。這對美國和中國計畫明年 1 月將舉行會議，對貿易戰休戰的談判來說並不是一個好兆頭。

習近平還表示，中國永遠不會以犧牲其他國家的利益為代價，暗中解決美國和其他地方對「一帶一路」倡議影響的擔憂。

習近平的演講內容並沒有提到新的經濟政策來緩解投資者對進入市場或經濟放緩的擔憂。

實際上，習近平迄今已成功鞏固了比前一代中國領導人更多的權力，並使該國經濟放緩失控。在本月早些時候在阿根廷舉行的 G20 峰會期間，他對美國讓利促使與美國總統川普達成 90 天的關稅休戰協議。

美國國際戰略諮詢與商業發展公司克倫普頓集團 (Crumpton Group) 政治分析專家 Jude Blanchette 提到：「儘管存在重大的經濟逆風，包括與美國的貿易戰爆發，習近平和他的經濟團隊設法避免了投資者信心大幅放緩或崩潰。」

Blanchette 進一步提到：「但對於習近平和中國的經濟來說，避免的危機只是將危機推遲了。」

鄧小平改革帶來的繁榮助長了中國今天面臨的許多問題，包括嚴重污染、大量債務和龐大的中產階級，對醫療保健和其他服務的需求日益增加。未能控制中國經濟放緩可能會破壞黨的統治的關鍵支柱。

一位中國官員提到，對經濟的擔憂削弱大眾對慶祝鄧小平改革開放 40 週年的興趣。該官員表示：「許多人擔心私營單位會因政府轉向為中國國有企業提供政策支援而退縮。」