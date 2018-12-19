美中1月將再次展開貿易談判 梅努欽否認川普知情華為高層逮捕案

《彭博社》報導，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 說，美國和中國計畫明年 1 月將舉行會議，針對更廣泛的貿易戰休戰進行談判，但在此之前不太可能有任何面對面的接觸；稱減少對華貿易逆差仍是美國總統川普主要優先任務。

梅努欽週二 (18 日) 接受《彭博社》採訪時提到，：「我們預計明年 1 月將舉行雙邊會議。」美中兩國最近幾週電話熱線不斷，仍計畫對進一步細節做正式討論。目前，美中雙方正致力於在 3 月 1 日之前「達成一項協議」。

梅努欽特別提到，他和川普總統都不知道華為 CFO 孟晚舟在 12 月 1 日川習晚宴會時被逮捕，並試圖淡化總統上週的聲明，即如果有必要幫助美中達成貿易協定，川普願意代表華為進行干預。。梅努欽稱：「我們已經非常清楚，中國明白這是兩件不同的事情。」

華為 CFO 孟晚舟在 12 月 1 日川習晚宴會時在加拿大遭逮捕。(圖：AFP)

美國指控華為密謀違反美國對伊朗的制裁，梅努欽表示，他和總統尚未就華為案「進行任何直接對話」並拒絕就美國財政部是否準備對華為提起更廣泛的訴訟進行評論。

長期以來，川普政府鷹派人士一直在質疑，鑒於美國前政府與北京方面打交道的經驗，美國到底應該在多大程度上相信習近平做出的任何經濟改革承諾。但梅努欽表示，雙方已經同意，任何最終協議都將會是「可執行和可核查的，並有具體的日期」。

梅努欽說：「如果我們達成一項貿易協議，這將會是具體到包括時間框架、細節和其他一切。」

美國今年 10 月，美國對中國貿易逆差創下歷史新高，有望在川普擔任總統的前兩年繼續擴大。減少對華貿易逆差仍是川普的一個主要優先任務，但梅努欽表示，歐巴馬政府明白這需要時間，而且還專注於確保中國經濟的結構性改革，以説明平衡貿易。

梅努欽談到消除對華貿易逆差的願景時表示：「我不認為我們會在一夕間看到這種情況」。但他說，美中兩國已經就貿易平衡的必要性達成了一致，這將為有意義的變革奠定基礎。

美國決心確保美企進入中國市場，就像中企進入美國一樣，梅努欽表示：「如果我們這樣做了，並且出現了結構性變化，那麼從定義上講，貿易逆差將會平衡得多。」

梅努欽不認為美中有一方為會成為貿易輸家：「我認為，雙方都有可能獲勝，因為兩國都有一個龐大的、不斷壯大的中產階級，他們需要美國的商品。」因此，我認為這對我們雙方都是有利的。

川普同意在談判進行到 3 月 1 日期間，暫停原定 1 月 1 日將對約 2000 億美元中輸美商品關稅從 10% 提高到 25% 的計畫；作為回應，中國同意恢復購買美國黃豆，並至少暫時降低去年夏天對美國汽車出口徵收的報復性關稅。

川習晚宴上達成的美中休戰協定的實質內容存在不確定性，這加劇了近幾週金融市場的波動，對中國經濟放緩的擔憂也在加劇中。