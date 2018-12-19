華爾街說 Fed的量化緊縮計畫 結束時間會較鮑爾預期提前許多

華爾街著名公司說，聯準會 (Fed)"量化緊縮計畫" 的結束時間，可能會較 Fed 主席鮑爾先前指出的時間快上許多。該計畫的目的在於逐步縮減資產負債表，又不會對金融市場造成衝擊。

根據量化緊縮計畫，Fed 每個月將讓 500 億美元的政府債券與抵押担保證券到期，不再重新投資。此舉可自金融體系中抽出資金。

自 2017 年 10 月開始此一緊縮程序後，Fed 已削減債券投資組合約 3650 億美元至 4.14 兆美元。

結束縮減資產負債表的預期，係來自華爾街經紀商或銀行的分析師，他們扮演政府債券造市者，因為他們可以直接向政府買進債券。

摩根士丹利銀行分析師預期，Fed 將於 2019 年 9 月停止縮減資產負債表，帳戶餘額約為 3.8 兆美元。

紐約 TD 證券公司分析師漢生 (Michael Hanson) 認為，Fed 將於 10 月結束縮減資產負債表，餘額將介於 3.6 至 3.7 兆美元。



巴克萊銀行預期，此一計畫將於 2019 年年中至年底結束，帳戶餘額約為 3.8 兆美元。

今年 7 月，Fed 主席鮑爾曾說，他認為縮減資產負債表將持續至 2020 年或 2021 年，但他說這項預測具有大量不確定性。