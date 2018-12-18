談改革發展之路 習近平：沒有「教師爺」可對中國人民頤指氣使

中國國家主席習近平今 (18) 日於「慶祝改革開放 40 周年大會」發表演說，他強調，中國推動改革發展，要把命運掌握在自己手中，沒有可奉為金科玉律的教科書，亦無「可對中國人民頤指氣使的教師爺」。

習近平表示，中國必須堅持走「中國特色社會主義」之路，改革開放 40 年帶來的啟示在於，方向決定前途，道路決定命運。

習近平認為，中國要把命運掌握在自己手中，秉持「志不改、道不變」的態度，中國是擁有 5000 多年文明史、逾 13 億人口的大國，推動改革發展，沒有教科書可依循，也沒有「教師爺」可對中國人民頤指氣使。

習近平稱，中國應堅持擴大開放，「開放帶來進步，封閉必然落後，中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國。」

他強調，中國尊重各國人民自主選擇發展道路的權利，維護國際公平正義，且「反對把自己的意志強加於人、干涉別國內政、以強淩弱。」

習近平說，中國支持開放、透明、包容、非歧視性的多邊貿易體制，將推動經濟全球化，朝更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

習近平指出，中國以「一帶一路」為重點，打造國際合作平台，「決不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，也決不放棄自己的正當權益。」

他也說，中國奉行防禦性的國防政策，中國的發展，不對任何國家構成威脅，「中國無論發展到什麼程度，都永遠不稱霸。」