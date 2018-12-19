週二迎來技術性反彈 科技股領漲 美股四大指數走高

由於美墨邊境興建圍牆預算問題僵持不下，導致美政府運作可能停擺、油價大幅下跌引發能源股拋售，週二 (18 日) 美股努力維持早盤技術性反彈的漲勢，道瓊尾盤抹除逾 300 點的漲勢，S&P 500 指數收在年內低點之上。

週二 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 82.66 點，或 0.35%%，收 23675.64 點。

S&P 500 指數幾乎持平 0.22 點，或 0.01%，收 2546.16 點。

那斯達克指數上漲 30.18 點，或 0.45%，收 6783.91 點。

費城半導體指數上揚 14.90 點，或 1.28 %，收 1177.36 點。

S&P500 指數週一 (17 日) 收於 14 個月新低。在對全球經濟增長、升息計畫和中美關係的擔憂背景下，該指數一直在努力維持 12 月份特別動盪的漲幅。

週二 S&P500 指數中，11 個板塊有 4 大板塊上揚，資訊科技漲幅最大 (1.47%)、其次為電信服務、原物料和工業板塊。

科技股領漲推動那斯達克指數上揚 0.45%。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.01%；Netflix (NFLX-US) 上漲 3.10%；臉書 (FB-US) 股價上漲 2.48%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.73%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.30%。

半導體類股收高，高通 (QCOM-US) 上漲 1.37%；AMD (AMD-US) 上漲 3.56%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.34%；Intel (INTC-US) 上漲 1.40%；IBM (IBM-US) 上漲 0.49%；美光 (MU-US) 上漲 0.68%。

美國油價持續下跌 7% 至 15 個月低點，加劇了華爾街能源股的拋售，能源股板塊跌幅 2.4％，美國石油工業之王埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.7％，雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.4％

金融股方面漲跌互見。美國銀行 (BAC-US) 持平；高盛 (GS-US) 上漲 2.08%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.19%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.47%。

高盛 1MDB 醜聞衝擊高盛已連續 9 個交易日下跌，高盛集團週二股價一甩陰霾，止跌反彈 1.7％。

台股 ADR 方面漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上揚 1.49%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.23%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.75%。

波音周二逆轉跌勢。(圖：AFP)

企業消息方面，波音 (BA-US) 逆轉跌勢，自連續 3 個交易日下跌後反彈 3.5%，因該公司表示將提高股息並將提高庫藏股計畫從 180 億美元增加至 200 億美元。

嬌生 (JNJ-US) 連續 2 個交易日下跌近 13% 後，受到回購股票 50 億美元計畫的激勵，週二股價收高 0.7%，此兩天報導稱，嬌生幾十年來一直知情其嬰兒爽身粉中含有致癌石棉。



華爾街分析

美銀美林最新 12 月投資者調查顯示，過去 2 個月股市急劇下跌削弱了投資者的信心，促使基金經理預測未來 12 個月全球經濟增長將減弱，這是十年來最糟糕的前景。

即使美股週二早些時候時上漲，美國公債價格和華爾街恐慌指數 VIX 也上漲。

芝加哥 TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「這告訴我們這是一個非常、非常緊張的市場。」

Key Private Bank 首席投資策略師 Bruce McCain 表示：「我認為這是對經濟增長放緩的擔憂，(市場交易員) 希望得到保證，很明顯，美國和海外都處在一個不確定的時期，這是關於管理焦慮，並等待足夠長的時間來發現，希望消息不是那麼壞。”

政府機構就有可能停擺的消息消弭美股周二早盤部分漲勢。美國參議院多數黨領袖米奇麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示，民主黨人拒絕了他的預算案，如果預算案未通過，一些政府機構就有可能停擺運作。

Washington Crossing Advisors 基金經理人 Chad Morganlander 說：「從短期來看，基於美國政府是否停止運作，會導致市場焦慮情緒加劇，為整體金融市場以及美國經濟增添一層不確定性。」

本週聯準會 (Fed) 舉行今年最後一次決策會議，市場參與者認為 12 月加息的 70%，利率上升可能成為承擔高比例債務的小公司的障礙，貸款業務的利息增加。

美國總統川普週二再次抨擊聯準會。(圖：川普推特)

美國總統川普週二再次抨擊聯準會，敦促央行成員不要讓市場變得比現在更缺乏流動性，切勿僅依靠毫無意義的數字。