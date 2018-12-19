在下跌至今年新低點後 克雷默說 美國股市已經超賣了

在下跌至 2018 年新低點後，CNBC 分析師克雷默 (Jim Cramer) 週二說，美國股市 "真的超賣了"。

先前，克雷默曾說，若聯準會 (Fed) 於週三決議升息，股市將會受創。但他現在說：「股市近來大幅下跌後，Fed 升息影響已不大。」

週二早場，美國股市上漲，自週一的大幅跌勢中反彈。週一，美國股市重挫 2%。至週一收盤為止，道瓊與 S&P 500 雙雙創下自 1980 年以來，最糟的 12 月表現。

上週五大幅下挫後，道瓊與 S&P 500 均跌進了回檔修正領域，跌幅已與 Nasdaq 比肩。

克雷默週一說，股市持續的跌勢，已過度反應了全球經濟成長減緩的擔憂及 Fed 本週與明年的可能行動。

克雷默預期，Fed 週三將決議升息，為今年第四次升息。但對股市的衝擊將有限。

Fed 主席鮑爾於 10 月 3 日發表演說指出，利率距中性水平仍遙遠。克雷默對該談話不表認同。但上個月，鮑爾說利率僅略低於中性水平，該談話顯示 Fed 已不會再積極升息。克雷默對該談話則大表讚揚。

川普總統對鮑爾領導的 Fed 亦多有微詞。克雷默週二說，總統有權批評鮑爾，但他亦指出，是川普自己選擇了鮑爾。

2017 年 11 月，川普提名鮑爾擔任 Fed 主席。鮑爾自 2012 年以來，便擔任 Fed 理事會的理事，今年 2 月則接替葉倫擔任 Fed 主席。