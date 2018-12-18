美國聯準會何時結束升息循環？法人普遍預期明年Q2進入尾聲機率大

美國聯準會 (Fed) 升息循環何時進入末升段？根據法人近期發布報告，包括施羅德投信、美林全球基金經理人都認為，聯準會明年上半年升息兩次後，將停止升息。另外，根據彭博資訊針對經濟學家調查，明年升息次數將從原先預期的三碼降為二碼。

根據美林美銀證券對全球基金經理人調查發現，有 31% 的受訪經理人認為，聯準會將在明年第 2 季停止升息，另有 25% 的經理人認為，聯準會將提早在明年第 1 季停止升息。

施羅德投信也認為，Fed 升息立場與美元走勢才是觀察重點，在經濟成長動能放緩的情況下，預期聯準會在明年上半年升息兩次後就會停止升息。

另外，根據彭博資訊於在 12 月初針對經濟學家調查，受訪的經濟學家預期，明年的升息次數將從原本預期的三碼縮減為兩碼，以每次升息一碼來看，明年可能升息次數可能縮減為兩次，至於 2020 年則維持升息一碼預期不變。

富蘭克林證券投顧表示，美國明年經濟成長雖然可能放緩，但仍成長速度仍將於市場趨勢，在國內外政經情勢不確定性升高與稅改刺激效果消散的影響下，預期聯準會明年將放慢升息步伐，後續升息與否則將更視經濟數據而定。

儘管美國總統川普對於聯準會升息「有意見」，甚至公開批評，對聯準會 12 月考慮升息感到難以置信，但從 Fed 11 月會議紀錄來看，本月升息幾乎已成定局。

富蘭克林證券投顧表示，本次會議重點關注利率點陣圖、經濟展望、會後聲明措辭變化與會後記者會，在會後聲明部分，有四成的受訪者認為，聯準會將刪除進一步漸進上調利率的表述，更強調數據的依賴性。

此外，鮑爾主席會後記者會亦是關注焦點，除了後續升息步調外，近期全球經濟放緩擔憂籠罩市場。富蘭克林證券投顧認為，若鮑爾重申美國經濟仍穩健，輔以利率接近中性水平，聯準會將謹慎行動，或有機會緩解市場擔憂。