【豐銀投顧】家國興亡自有時 吳人何苦怨西施？

◆盤勢分析

今天新聞報導，金管會顧主委稱:「台股萬點已不是常態」，許多人拿來當笑話看待，還有人事後諸葛的說什麼早就看空了、台股怎麼可能在萬點之上、一切都是騙人的… 云云。但台股之前上萬點時間長達一年以上，這些現在事後諸葛的人，其實也是當時看衰台股上萬點的人。記得當時，有不少人拿出相關的數據想證明台股上萬點的時間不會太久。例如有人拿出台股歷次上萬點的時間、有人甚至搬出技術分析來說三十多年前的反壓還在，會讓萬點攻不上去… 之類的言論，到後來也都不攻自破。記得當時顧主委在講台股後勢看好時，還許多人酸言酸語的說:「上了萬點還叫人買股，不是存心要倒貨嗎」？結果萬點上了一年以上，這些人現在怎麼好意思跳出來一副堂而皇之的說:「我早就說過萬點會守不住」呢？

大風大浪誰沒看過？有些人還經歷過從 1 萬 2 千多點跌到不到 3 千點的慘況，但少見的是波動率一直沒辦法降下來的盤。這波動率一直無法下降的現象會使得想長期投資的資金不敢「錢進股市」。今年二次大重挫，一次在二月，但那一次下殺後很快的波動率就下降。但是這一次十月至今的波動率卻始終在高點沒下來。還能撐在九千多點台股已經很不錯了，還要酸說什麼萬點「果然」下來，並沒有什麼道理。況且目前全球資金有漸漸往新興市場的跡象，而且是從美國流出，這對於台灣來說並不是什麼壞事。短線來看，筆者覺得 9400 點應該有所支撐，指數就算不漲，短線應該也不致於崩盤才是。

聯準會主席已明示明年升息速度要放慢，所以之前一直在炒作的利率倒掛話題在明年應該會不復存在。如此一來雖然有中美貿易大戰的紛擾，但市場流的性也不致於太低，又何必成天訕笑台股短期站不回萬點呢？「家國興亡自有時，吳人何苦怨西施？西施若解傾吳國，越國亡來是誰失？」股市多空本來就有其自然的循環，何必因為萬點站不回去就幸災樂禍或是懷憂喪志？指數縱使站不上去萬點，但可以操作的個股標的仍然不少，短進短出積少成多也是一種作法，投資人實在不必太過悲觀。

豐銀投顧 李世新 分析師