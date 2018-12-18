【華冠投顧】FOMC利率決議之前，升息之利空，市場早已反應完畢！

◆隨後美、台股將出現大幅彈升！？

在美聯儲的利率決策會議前的此刻，川普對美聯儲將考慮再次加息之措施，提出猛烈的抨擊；他認為，通膨仍處於低水位，沒理由再次的升息。就為了這事，他在幾個月前，對於美聯儲貨幣政策收太緊的政策，就曾表示美聯儲已發瘋的評論。也打破了數十年來，白宮尊重美聯儲貨幣政策獨立性的傳統。而明日 FOMC 之利率決議，會否受川普之影響？大家靜觀其變吧！近日，美股頻創新低，也是因市場在反應，預期美聯儲於本週三將加息的利空所導致。本周，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈利率決議，在 12/20 臺北時間 03：00，續關注。 03 道瓊，短期仍處於空市架構當中，短期之內 24103-24346 之反壓區間若被站上，則有翻多之機。 01 加權，上方反壓區 9792-9865 若被站上，則具有出現『失敗頭肩』之雛形，預估後市上攻力道將增強。近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2327 國巨：看多！今日相對大盤抗跌，後市具持續上攻之機，上方續觀測 339.0-365.0 區間。

2498 宏達電：看多！上週五之述『目前已逼近下方滿足區，下周關注下方 38.10-36.10 之區間。該股本益比僅 4.81 倍，預估股價利空反應已近尾端。』昨日，來到 37.15 最低之後，今日逆著大盤出現彈升，後市推演詳見下圖之述。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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