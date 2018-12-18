【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股技術面熊市確立 台股收黑上檔反壓加重



◆期貨走勢

台指期週二下跌 73 點至 9717 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 1.82 點，電子期轉為逆價差 - 0.13 點，金融期正價差縮至 0.82 點。現貨部分，三大法人賣超 82.39 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2621 口至 8743 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 1500 口至 39202 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1431 口至 4511 口。

美股道瓊指數連兩日累積下跌千點，三大指數自 10 月高點回檔皆已超過 10%，正式步入修正，週二亞股受此影響全面走弱，台股早盤開低後雖一度受到韓股翻紅激勵收斂跌幅，然而多方力有未逮，加上適逢中國改革開放四十週年，習近平演說中未如市場預期釋出太多安撫中美關係的談話，陸股翻黑擴大跌幅，加權指數反轉走跌再創當日低點，直至午盤過後才見低接買盤進場承接，縮斂早盤跌幅，終場加權指數下跌 68.71 點或 0.702%，收在 9718.82 點，成交量能 945.91 億，較前一日增加 139.12 億。整體而言，加權指數開低走低留下影線作收，KD 與 MACD 均未形成較明顯趨勢，技術面的格局還是呈現震盪整理，不過美股指數昨天的黑 K 均跌破頸線呈現較明顯熊市格局，因此在國際股市不甚樂觀的基調下，台股受拖累震盪下行的機會升高。

◆選擇權分析

選擇權部位觀察，今天選擇權 OI 最大量的支撐壓力區由 9500~9900 點縮窄至 9700~9800 點的 100 點區間，買權 9800 點 OI 單日大增 1 萬多口至 30820 口，成為明日月結算最大的反壓區，而下檔支撐雖然上移，但 OI 僅有 2.2 萬口，相對反壓來得薄弱，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 降至中性水位的 1.01，整體顯示明日結算行情呈震盪偏弱的機會較大。 (永豐期貨研調)

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