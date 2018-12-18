【華冠投顧】武傑電台:美股破底下探!利空消息不斷...台股表現相對穩健!為什麼?!



武傑關注個股: 6147 頎邦、3324 雙鴻、4947 昂寶 - KY、4994 傳奇、2442 新美齊。

台股盤勢分析:

來的快、去的快

美股再度崩跌，影響台北股市早盤小跌 - 31 點開出，在欠缺人氣主流下；加權指數低檔狹幅震盪，終場下跌 - 68 點作收，收在 9718 點，成交量 945 億。

美股的『三重底』保衛戰，最終還是在『美國財政』及『FED 利率會議』不確定因素下，導致四大指數持續崩跌。讓『糧草先行』的台指期貨，在借不到『東風』的情況下，只好『以退為進』。基本上從今天台股結構變化來看，不難發現黑手偏多的氣勢；可惜在美股『三重底』失守後，今天也只能說是… 多頭盡力了!! 展望明天台指期結算，下午盤陸股已經有明顯拉升，再加歐股並沒有大幅下跌；顯然美股自身的問題才是重點，而消息面的問題總是『來的快、去的快』，我們就不過度預期美股表現。但是還樂觀看待『個股輪漲』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

8913 全銓、2359 所羅門、3202 樺晟、4953 緯軟、6215 和椿、3338 泰碩… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

6462 神盾、2342 茂矽、2913 農林、1526 日馳、3527 聚積、3455 由田… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

