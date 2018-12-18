群聯與優必達成為國際戰略夥伴 共同打造5G新雲端儲存技術

為因應 5G 的雲端儲存的需求，雲端多媒體互動解決方案領導廠商優必達 (Ubitus Inc.) 與快閃記憶體 (NAND Flash) 控制晶片大廠群聯電子 (8299) 正式簽署協議，宣布雙方將合盟成為國際戰略夥伴，共同打造 5G 新雲端儲存技術。優必達總經理郭榮昌與群聯電子董事長潘健成共同表示，5G 時代即將來臨，更高速的儲存方案已是必然趨勢，而透過 5G 高速率和低延遲的特性，不同裝置將能達到互聯互通的最大化，大幅提升裝置的智慧能力，Cloud AI 運算也會更加普及。在 5G 下的雲遊戲，除了能給玩家帶來更好的遊戲體驗，未來在用戶數量上也將會有顯著的成長。



群聯與優必達宣布策略聯盟，攜手打造更完備的雲服務平台。由群聯的儲存解決方案，結合優必達的雲端運算解決方案，將能提升雲端串流服務平台的儲存裝置與技術，而優必達也會提供日本與台灣的機房作為支持。雙方將針對雲端遊戲、雲端虛擬實境 (VR/AR)、雲端人工智慧(AI) 等雲端運算服務提供更完善與穩定的儲存需求，共創領先全球的雲服務平台。



優必達 (Ubitus Inc.) 是全球知名的雲端串流技術研發暨服務平台商，為世界級電信商如日本 NTT DOCOMO、KDDI、Yahoo Japan 及韓國 KT，提供高速串流低延遲的雲端遊戲服務，也結合人工智慧 (AI) 的技術運算做影像學習、數據運算、影像增強，讓終端用戶隨時隨地都能體驗一流的遊戲影音體驗。同時優必達也為知名的 AI 區塊鏈公司 Cortex 及交通大學 CGI Lab 提供人工智能雲端運算服務，為 AI 用戶提供大量算力節省運算時間。