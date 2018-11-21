群聯董座潘健成買進自家股票 頗有捍衛自家股價與揭示營運樂觀等意味

NAND 控制晶片大廠群聯 (8299)，董座潘健成近期加碼買進自家股票，市場解讀，此舉頗有捍衛自家股價的決心，甚至提前宣告，自家今年的營運績效，依舊甚為可期。台股重挫，即使身為獲利資深優生，也具備高股息題材的群聯，也難倖免於難，一年內股價腰斬，但事實上，隨著 NAND 報價跌落到甜蜜點，相關產品需求已經開始顯著加溫，對群聯等相關業者來說，雖然可能會犧牲毛利率，但卻能帶入不錯的營收與獲利，不見得是利空。



而群聯第三季受惠於晶片出貨加溫、工控模組出貨穩健上揚，加上所得稅費用減少，單季稅後獲利 14.03 億元，季增 13.5%，單季每股淨利 7.12 元，表現明顯優於預期，累計今年前三季每股淨利也達到 17.87 元。



展望今年全年，外資圈估算，群聯每股淨利仍有望達到 22 元到 25 元，表現依舊搶眼；而看好自家營運績效，對後勢有所期待，同時，宣示捍衛自家股價決心，潘健成 10 月透過擁有的珵合投資加碼持股 100 張。