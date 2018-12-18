宏碁攜手台灣康寧培育電競人才 催生南科大得獎概念性電競機殼

宏碁 (2353) 首度攜手台灣康寧顯示玻璃公司，協助「康寧創星家－創新應用競賽」2017 奪冠的南臺科技大學師生，將概念轉化為成品，共同實現「ROX 智冷電競機殼」概念性作品，成品將於週五 (21 日) 於康寧創星家頒獎典禮現場展出。看好上屆冠軍「ROX 智冷電競機殼」的設計概念，宏碁攜手康寧，協助 2017 冠軍隊伍南臺科技大學，融合電競市場研究、硬體應用知識，以 Corning Gorilla Glass 大猩猩保護玻璃及 Corning Fibrance Light-Diffusing Fiber 光纖為材料，設計充滿現代感、個人化體驗的獨特機殼，參照宏碁頂級電競桌機 Predator Orion 5000 原型，將創意實體化。



宏碁泛亞營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，宏碁積極致力完整電競生態發展，近來持續與學校合作建置電競教室，也透過多元電競賽事平台進行產學交流，期能培育多元電競人才。而宏碁一貫重視資訊產品研發及設計創新，因此與康寧合作，為人才培養盡心力。



康寧創星家也是首次與客戶合作，挹注產業資源，實現學生創新概念，台灣業務總經理黃昱仁表示，康寧大猩猩保護玻璃近年來已經廣泛被消費性電子產品採用，透過南臺科大學生的創意，不僅擴大了保護玻璃的應用，也在學生實作的過程中激盪出耳目一新的火花。



「康寧創星家–創新應用競賽暨論文獎」為台灣康寧自 2015 年起針對台灣大專院校以上青年舉辦，目的在鼓勵台灣青年將康寧創新精神與材料科學的專業知識注入競賽中。迄今「康寧創星家」已躍升全台最大材料創新應用賽事之一，影響力擴及全台近 4 千位大專院校師生，每年吸引逾 200 組同學參加，四年來共逾 1100 組、3400 多位同學角逐獎座。