iPhone賣不出去了？郭明錤：明年第一季iPhone出貨量預估下調20%

與高通的專利糾紛尚未妥善解決，蘋果再遭分析師下調出貨預期。

12 月 14 日下午，天風國際證券分析師郭明錤在其最新發布的報告中，下調了 2018 年第第一季 iPhone 出貨量預估數：從此前給出的 4700-5200 萬部，降至 3800-4200 萬部，下調幅度約為 20%。

郭明錤表示，此次下調 iPhone 出貨量預期主要基於兩方面的原因：1、iPhone XR 需求低於預期，遂將明年第一季 iPhone XR 出貨量預期從 2000 萬 - 2500 萬部調低至 1500 萬 - 2000 萬部；2、進入淡季，雖然舊款 iPhone 訂單增加，但無法抵消 iPhone XR 和 XS 系列下滑。

就 2019 年全年銷量來看，郭明錤分析認為，一方面明年上半年因新機種換機需求低於預期；另一方面，新款 iPhone 因無重大更新，出貨量也不利於年增長，所以預計 2019 年 iPhone 出貨量將年衰退約 5-10%，至為 1.88 億 - 1.93 億部。而他預估的 2018 年 iPhone 出貨量約 2.05 億 - 2.1 億部，2017 年這個數字為 2.15 億部。

雖然明年出貨量預計下降，但在郭明錤看來，至少到明年第三季，蘋果還是可以依靠 iPhone 產品單價（ASP）提高來抵銷出貨量衰退，維持整體營收增長。

不過，他也指出，大部分供應鏈相關企業將因為出貨量下滑而面臨增長挑戰，只有特殊供應商可憑藉提升零部件價格或訂單增加而保持整體增長。但由於明年下半年新款 iPhone 部份規格與訂單比重目前尚未確定，受益者名單需到明年第一季才有較佳能見度。

事實上，在郭明錤之前已經有研究機構發出預警，特別指出中國或面臨 iPhone 需求下滑風險。11 月上旬，研究機構 Longbow Research 分析師 Shawn Harrison 就表示，iPhone 已經開始出現一些風險苗頭，iPhone 訂單年增率增速減弱，百度的 iPhone 搜尋趨勢也亮起了紅燈——在 10 月份直線下滑，顯示出中國需求萎縮的潛在風險。

也許是感受了市場飽和的陣陣寒意，蘋果公司已經決定不再單獨提供 iPhone、iPad、和 Mac 的單位銷售數據，甚至還被爆出全面砍單。

日經新聞此前報導稱，蘋果已告知其智慧型手機組裝商富士康及和碩，暫停為本月所推 iPhone XR 新增專門生產線的計劃。上述媒體還引述供應鏈消息人士稱，蘋果還要求規模更小一些的 iPhone 組裝商緯創隨時準備接受緊急訂單，但不會是 iPhone XR 的訂單。

這也不是第一次傳出蘋果砍單的消息。此前的 iPhoneX、iPhone 8 以及 iPhone 8 Plus 的零部件供應商就紛紛面臨過砍單甚至停產的要求，蘋果的內存、攝影機模塊、3D 傳感模塊等部分上游供應鏈廠商也被提醒要控制庫存。產業鏈上的代工企業、經銷商、零部件營運商紛紛受到影響。

在今年八月獲封「兆侯」後僅兩月，蘋果市值就開始大幅下滑。10 月初以來，蘋果的市值已經下跌了四分之一至 8100 億美元。那個第一家沖入「兆俱樂部」的企業不知何時才能再重新回去？