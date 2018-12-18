日本石油業劇變：出光興產將併昭和殼牌

日本第 2 大石油公司出光興產 (5019-JP)，及第 4 大的昭和殼牌石油 (5002-JP)，在週二 (18 日) 各召開臨時股東會，預期這兩家公司在今天的股東會上，皆會通過明年 4 月雙方的合併提案。出光興產與昭和殼牌石油將以股份轉換方式進行併購，以 1 比 0.41 換股比例，100% 併入出光興產。

這宗合併案，在雙方取得基本共識後已經過 3 年半。持有出光興產 28% 股權的創業人家族，也從一開始的反對，到後來態度一轉改為贊成，終讓合併案最後能夠順利成行。

這兩家公司在 2018 年 7 月 10 日，正式對外宣布將於 2019 年 4 月進行合併。並且在 2018 年 12 月 12 日時發佈消息表示，併購案已獲得日本公平交易委員會和國內外主管企業競爭的相關當局同意。

出光興產與昭和殼牌石油將以股份轉換方式進行併購，以 1:0.41 換股比例 100% 併入出光興產。公司社長由現在的出光興產社長木藤俊一繼續擔任。合併後的公司名稱為「出光興產」，董事會的席次也將秉持公平的原則由雙方派任。

根據這兩家公司的發表內容，昭和殼牌石油的股票將在 2019 年 3 月 29 日廢止，在 4 月以股份轉換方式將昭和殼牌石油完全子公司化。合併後的新公司銷售額將達 5.77 兆日圓規模，與規模最大的 JXTG 控股 (5020-JP) 成為日本石油業兩大巨頭。

出光興產 (5019-JP) 今 (18) 日在東京股市上半場的表現，下跌 0.42% 股價 3,580 日圓。

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昭和殼牌石油 (5002-JP) 今 (18) 日在東京股市上半場的表現，下跌 0.52% 股價 1,532 日圓。