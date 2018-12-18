電視可捲起收納！LG預計明年推出可捲式OLED螢幕

據《彭博社》報導，韓國面板大廠 LG 計畫在明年推出可捲起式的大螢幕電視，期望透過此計畫，作為公司提振消費電子業務的重要核心。

《彭博社》報導指出，這款 65 英吋電視的設計如同車庫門般，只要按下一個按鈕就會自動捲起，並且將採用有機發光二極管 (OLED) 螢幕，相較於傳統的液晶顯示面板 (LCD)，其顯示出來的圖像更加清晰，螢幕也具有易折疊的特性。

LG 試圖以「可捲曲技術」來重振該公司的消費電子業務，其實早在今年初美國消費性電子展 (CES 2018) 中便能得知。該公司當時展示了一台 65 吋可捲曲 4K OLED 電視，能在結束使用時將螢幕捲入底座當中，除了節省空間，也能防止螢幕在搬運時受到損害，預計於 2019 年正式發售。

面對中國 OLED 面板產能持續開出，以及競爭加劇帶來的價格下跌，LG 正積極透過組織簡化及新技術開發來改善獲利情況。

數據公司 Statista 研究顯示，目前 OLED 電視僅占市場的 1.1%，LCD 則占近 98%。儘管如此，Statista 仍預計明年 OLED 電視銷量將達到 400 萬部，較今年預期的 235 萬部大增 70%，估計整體 OLED 市場成長將加速。