瑞銀調查：貿易戰造成中國企業降價、裁員 明年出口成長恐減至4%

據《彭博》報導，瑞銀集團 (UBS Group AG) 數據顯示，為應對貿易戰的威脅，中國工廠選擇降價、裁員及減少投資等方式，來應對亂局。

瑞銀針對擁有大量出口業務的製造業公司的 200 名財務主管，進行的一項調查顯示，受美國關稅影響，約 86% 公司的訂單減少。雖然多數企業希望分散風險，轉進受貿易衝擊較少的業務，但是他們不期望這能夠完全抵消需求疲軟。

在 125 家表明業務已受到傷害的公司中，他們採取的應對措施為：68％選擇產品降價、23% 選擇裁員、27% 選擇削減資本支出、18% 選擇削減薪資。

如此做法之下，也可能加劇中國經濟成長放緩的程度。瑞銀預計，美中雖然休兵 90 天進行談判，但是在 3 月份之前談成持久協議的機率，不到 15%。

Wang Tao 領導的分析師團隊表示，大多數公司預計貿易戰將升級，預測 2019 年出口增長，放緩至 4%。隨著這種情況的出現，未來 6 個月會有更多的降價與更多的裁員。

(圖表取自彭博)

中國政府已經採取措施，包括減稅和補貼，以緩解關稅對出口商的影響，瑞銀預計這一策略將在 2019 年繼續實施。

分析師說：「我們看到政府放寬宏觀政策以支持增長，並提供一些補貼和減稅，以支持就業。」