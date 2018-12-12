明年出口成長恐腰斬 花旗：貿易戰已使中國經濟受創

根據《彭博社》報導，花旗集團 (Citigroup) 經濟學家認為，美中貿易戰已使中國經濟受創，該國 2019 年出口成長幅度，恐因此大減近一半。

中國商務部日前發布新聞稿，稱中國國務院副總理劉鶴，週二上午與美國財政部長梅努欽、美國貿易代表賴海哲通電話，雙方針對下一步經貿磋商工作，交換意見；由此可見，兩國之間的貿易對話，仍持續進行。

此外，昨日也傳出，中國擬將美國進口汽車關稅，由 40% 降至 15% 的消息，美中貿易談判，似有具體進展。

不過，花旗駐香港首席中國經濟學家 Liu Li-Gang，於最新報告中指出，就算美中雙方達成部分協議，貿易戰對中國經濟的傷害，也無法獲得立即改善。

Liu 表示，中國的勞動成本持續攀升，就業市場面臨壓力，貿易戰恐使中國 2019 年的出口成長幅度，減少近一半，進而導致約 440 萬個就業機會面臨風險。

Liu 認為，中國的成本競爭力，正在流失，這種情形在勞動密集、低附加價值產業，尤其明顯，「若懲罰性關稅的實施時間，較預期更久，廠商可能會考慮『離開中國』這個選項。」

報告強調，90 天的「貿易戰休兵期」，可能不足以解決智財權保護、強制技術移轉等關鍵問題。

截至目前為止，川普政府已對價值 2500 億美元的中國輸美商品，加徵懲罰性關稅；其中 500 億美元商品，稅率為 25%，2000 億美元商品，稅率為 10%，且預定自 2019 年 1 月 1 日起，此稅率將被提高至 25%。

假設上述價值 2500 億美元中國輸美商品，關稅稅率皆為 25%，花旗報告預估，中國國內生產毛額 (GDP) 年增率，恐因此減少逾 1 個百分點。

報告稱，中國對美出口商品，有一半以上 (價值估約 1271 億美元)，可被其他國家商品取代。