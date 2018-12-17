今年中國稅改為納稅人省下逾1.3兆 預期房地產稅明年立法

今年以來，北京政府為穩定經濟發展，加速稅制合理化，已進行一系列稅收制度改革，呈現出多稅種改革並進的態勢，2018 年全年減稅降費規模預計將超過 1.3 兆人民幣。專家表示，明年實施新一波更大規模減稅降費將推動直接稅的比重上升。

增值稅改革紅利加速釋放

今年第一季，中國國務院常務會議提出要進一步深化增值稅改革，並決定於 5 月 1 日起將 17%、11% 的增值稅稅率下調為 16%、10%、統一增值稅小規模納稅人標準、特定行業納稅人留抵稅額一次性退還三項深化增值稅改革措施。由於增值稅為中國第一大稅種，其稅率整體下調宣示中國減稅的決心，同時也是在之前營改增全面完成之後首次稅率的實質性下調。

根據中國財政部資料顯示，中國增值稅成長速度正呈現減緩趨勢，前 11 個月，中國國內增值稅年增 9.4%，其中，11 月份中國國內增值稅年減 1.2%。

中國財政預算績效專委會副主任委員張依群表示，整體稅率繼續適當下調，目標是一方面繼續減稅負，另一方面則是凸顯出調結構政策，企業在減輕負擔下，能促進具有技術研發創新能力的高端製造業加速發展。

未來中國稅改的大方向在間接稅比重下降、直接稅比重提升兩層面，企業和個人的資本利得稅將是新增稅種的重要考量，另外針對家庭部門的房產地稅、遺產稅，也將是新增直接稅的主要稅種。

同時，北京政府也正研究推出新一波更大規模、實質性、普惠性減稅降費政策。日前，中國國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，為因應對國內外環境變化，促進中國經濟發展，減輕稅務負擔成本，減稅降費的力道明年應該會擴大。目前在相關部門依照中央的要求，正緊鑼密鼓加速研究推動。

中國國務院總理李克強今年已多次表示將為民間提供更大減稅規模 圖片來源：afp

個人所得稅再放寬，中低收入家庭受惠深

個人所得稅改革進入一個新的階段。從今年 10 月 1 日起將工薪收入個稅起徵點從月收入 3500 元提高到 5000 元，擴大低稅率的稅收級距；從明年起增加子女教育、繼續教育、重病醫療、住房貸款利息、住房租金和贍養老人六項專項附加扣除。

中國財政部資料顯示，個人所得稅增速放緩。10 月份個人所得稅同比增長 7%，增幅比 9 月份回落 13.8 個百分點；11 月份個人所得稅同比下降 17.3%。國家稅務總局最新減稅資料顯示，實施第一個月，全國個人所得稅減稅 316 億元，有 6000 多萬稅改前的納稅人不用再繳納工資薪金所得個人所得稅。

這一波的個人所得稅改革，除了繳稅起徵點的提升，降低個人的稅收負擔；更關鍵的是增加養老、教育等專項抵扣，減稅幅度將與起徵點提升基本相當。

房地產稅加速推動

2018 年，圍繞房地產稅的立法工作正在加速。9 月 7 日，十三屆全國人大常委會立法規劃對外公佈。其中，房地產稅法寫入立法規劃，屬於第一類專案，即「條件比較成熟、任期內擬提請審議的法律草案」。

蘇寧金融研究院宏觀經濟研究中心主任黃志龍預計，明年房地產稅有可能會納入立法，約在 2020 年左右有機會實施。而張依群指出，房地產稅立法步伐不會停滯，但民眾對於房地產稅的心理準備還不夠成熟，經濟對房地產稅的承受能力短期內還不具備，未來即便實施，短期內也不會成為地方的主體稅種和財政收入的主要來源，房地產稅的立法處於不斷改善精進的過程當中。