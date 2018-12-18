習近平公開談話：堅持擴大開放 支持多邊貿易體制

中國國家主席習近平週二 (18 日) 發表談話，紀念中國改革開放 40 週年，他表示，必須堅持擴大開放，支持多邊貿易體制，並推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，反對以強凌弱。

由於美中正值關稅休兵 90 天的談判時刻，外界革外關注習近平的表態，看是否符合西方對減少國家控制的要求。

習近平在談話中強調，過去 40 年的實踐說明，開放帶來進步，封閉必然落後。中國的發展離不開世界，世界的繁榮也需要中國，因此將堅持對外開放的基本國策，實行積極主動的開放政策。

習近平指出，中國反對把自己的意志強加於人，反對干涉別國內政，反對以強淩弱。並且要發揮負責任大國作用，支持廣大發展中國家發展，積極參與全球治理體系改革和建設。

他又說，要支持開放、透明、包容、非歧視性的多邊貿易體制，促進貿易投資自由化便利化，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。中國要以共建「一帶一路」為重點，同各方一道打造國際合作新平台，為世界共同發展增添新動力。

中國前領導人鄧小平在 1978 年率先推動經濟結構調整，並且開始允許外國公司進入。許多人認為，正是這項政策變化，幫助中國數億人擺脫貧困，逐步漸設為經濟強國，成為僅次於美國的全球第 2 大經濟體。

習近平也認同這點，他表示，正是 40 年來始終堅持以經濟建設為中心，不斷解放和發展社會生產力，使中國國內生產總值由人民幣 3679 億元增長到 2017 年的人民幣 82. 7 兆元，年均實際增長 9.5%，遠高於同期世界經濟 2. 9% 左右的年均增速。

對於外交政策，習近平強調，中國決不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，也決不放棄自己的正當權益。中國奉行防禦性的國防政策，中國發展不對任何國家構成威脅。中國無論發展到什麼程度都永遠不稱霸。