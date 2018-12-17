2018年是做空者的天堂？一片慘澹中 渾水今年收益高達18%

當投資者普遍都在感嘆為什麼 2018 如此艱難之際，有一個群體卻在暗自開懷：那些專注的做空者。

美國財經網站 Business Insider 近日援引知情人士稱，知名做空機構渾水（Muddy Waters）年內實現了 18% 的收益。在其他大量明星對沖基金紛紛陷入虧損的背景下，這一成績顯得尤其耀眼。

今年渾水狙擊的公司包括，在美上市的加拿大保險公司 Manulife，倫敦半導體公司 IQE，以及中概股好未來。在渾水報告發布後，這幾家公司股價均大幅下滑。從年內表現來看，IQE 跌 55%，Manulife 跌約 30%，好未來跌 15%。

渾水創始人 Carson Block 在接受 Business Insider 採訪時表示，對於今年的市場狀況，他們是感到滿意的。他提到：

因為我們的交易是圍繞做空，所以和市場並沒有太大相關性，我們的策略反而和市場存在一定的負相關。唯一需要注意的是，對於純粹的做空策略而言，規模的擴展能力並不是特彆強。

貫穿整個 2018 年，市場對於全球經濟同步復甦的討論不再，各類資產價格也朝着下跌的方向共振。

投研公司 Gavekal Research 負責人 Loius-Vincent Gave 在近期發布的月度策略中指出，從今年 1 月的高點算起，所有資產類別年內表現都跑輸美元現金。其中 MSCI 新興市場指數跌幅最大，接近 20%，MSCI 美國指數也跌近 5%。

美國諮詢公司 Ned Davis Research 策略師 Ed Clissold 更是指出，這是 1972 年尼克松時代以來最難賺錢的時期，「沒有一個資產類別今年有望給到投資者超過 5% 的回報率。」

在這種背景下，那些以做多為主的知名對沖基金都虧損連連。Ken Griffin 執掌的對沖基金 Citadel 上個月浮虧 3%，是 2016 年第一季以來最慘烈的表現。「美國版徐翔」Steve Cohen 創建的 Point 72 更是虧了 5%，今年的收益快要損失殆盡了。

這種市況無疑給做空機構提供了一定程度的安全墊，因而不僅僅是渾水今年業績亮眼，大量其他做空機構也實現非凡的成績。

最新數據顯示，Ben Axler 旗下 Spruce Point Capital 今年獲得 25% 的收益。路透此前報導提到，截至 9 月底 Sahm Adrangi 旗下 Kerrisdale Capita 實現 45% 的收益。而另據 Business Insider 援引知情人士稱，Eiad Asbahi 旗下 Prescience Point 前九個月更是實現 47% 的收益。而如果考慮到 10 月以來美股的大幅波動，他們的表現可能更加亮眼。