2019防禦優質股 小摩：好市多！低關稅、亞馬遜風險

量販店好市多 (Costco Wholesale) (COST-US) 上週財報公布利潤縮減的消息，但從股價變化來看，投資者似乎不怎麼擔心，摩根大通的分析師甚至認為此時應該考慮買進。

摩根大通分析師 Christopher Horvers 週一 (17 日) 表示，「我們承受了股價回落 8% 的痛苦，並承認我們之前核心利潤估計太高，我們之前就發現這點，但我們要再次寫這個報告。」

「從現在起，好市多將持續占多數同業和零售商的超大份額，在我們下回導入『逢低買進』名單之前，我們可能可以獲得特別股利。」Horvers 在討論好市多上週發布的最新財報時提過，該公司有可能支付特別股股利。



他稱，好市多「對品牌價值觀點和員工的投資，是他們同店銷售能以其方式成長的原因。」

但他確實小幅縮減了他對好市多 2019 和 2020 財年 EPS 的估計，目前略低於華爾街的共識預期。他也將好市多目標價自 252 美元調降至 240，略高於 FactSet 的平均預期 238 美元。

Horvers 也指出，目前這時節投資者也將轉投資好市多，用防衛性股票來避險。

「這是一檔低關稅風險的消費必需品股，所以在 2019 年進入消費放緩的環境之際，這是一種防衛。而且很難找到這種有偏高個位數的長期營收成長，又低亞馬遜品牌風險的股票。」

好市多週一下跌 2.33%，今年漲幅約 10%，但第四季跌幅超過 12%，遜於 S&P 500 指數同期 (第四季) 表現。