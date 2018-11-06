盤點伊朗合約泡湯的跨國企業 波音、空巴、奇異、西門子入列

《彭博社》報導，儘管伊朗和 2015 年達成伊朗核子協議的其他國家 (法國、德國、英國、歐盟、中國和俄羅斯) 依舊遵循伊核協議，但川普政府對伊朗最重要的能源和航運重新採取最嚴厲的懲罰性措施，受限於美國的壓力，已迫使許多大型跨國企業放棄或暫停對伊朗的鉅額投資項目，這些企業包含了波音、空巴、通用電氣、西門子。

今年早些時候，美財政部長史蒂芬．梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，撤銷對伊朗出口飛機的許可證。儘管波音 (BA-US) 與伊朗阿塞曼航空簽訂了 30 億美元 737 MAX 飛機的協議，還與伊朗航空簽訂 166 億美元 80 架飛機的協議。波音在 6 月表示，將遵循美國政府的領導，意指上百億美元的伊朗合約「飛了」。

空中巴士 (AIR-US) 集團早前贏得與伊朗另外兩家航空公司 100 架飛機的 190 億美元訂單，但美國總統川普於 5 月退出核協議之前，只有三架噴射機機交付，完成交易希望非常渺茫。

外媒報導，奇異 (通用電氣) (GE-US) 子公司奇異電力部門贏得了價值約 1800 萬美元的訂單，該公司表示將適應其活動，符合美國法律的變化，計畫停止向伊朗出售石油和天然氣設備。奇異電力部門還關閉了位於伊朗德黑蘭的辦公室。

德國西門子公司簽署一份價值至少 15 億歐元 (16 億美元) 的合約，計畫在伊朗建造相關鐵路基礎建設升級，火車和捷運銷售到伊朗，8 月，西門子表示正在確保其遵守相關的國際出口管制限制和所有其他適用的法律法規，包括美國的二次制裁。同月，美國駐德大使 Richard Grenell 表示西門子已通知他 正在撤出伊朗以遵守美國的制裁。

其他跨國企業包括法國石油巨擘道達爾 (Total) 宣告退出價值 50 億美元的伊朗南帕爾斯海上天然氣田開發，主因是未受到美國豁免且避免受到制裁才作出此決定。

法國雷諾汽車發起一項合資企業，每年將在伊朗建造 15 萬輛汽車。今年 7 月，雷諾營運長 Thierry Bollore 表示，為了遵守美國的制裁措施，該公司可能會暫停運營，該公司將把非洲的商機視為「抵消錯失的機會」。

法國汽車製造商寶獅雪鐵龍集團（PSA PeugeotCitroen）其伊朗合作夥伴已同意投資 4 億歐元 (4.74 億美元) 升級寶獅汽車製造廠。今年 6 月，這家汽車製造商表示已開始關閉與伊朗汽車製造商「伊朗 Khodro 公司」和塞帕公司的合資企業。

英國航空也在 9 月份終止了倫敦到德黑蘭的運營，但因為這項業務目前「在商業上不可行。」英航從伊朗撤退已造成許多商務旅客層流失。