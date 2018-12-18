歐洲的「零售末日」：從線下蔓延到線上 ASOS暴跌40%

市場尚在為實體店「凜冬將至」而扼腕嘆息，歐洲零售危機卻已蔓延至在線購物領域。

12 月 17 日周一，英國時尚電商 Asos 股價一度暴跌超過 40%，創下四年半來最大跌幅，公司市值蒸發 14 億英鎊（約合 18 億美元）。

英國在線時裝零售商 Boohoo.com、德國時尚電商 Zalando 以及英國老牌零售企業瑪莎百貨 （Marks & Spencer）紛紛跟跌。

周一早些時候，Asos 表示儘管 9 月、10 月的交易大致符合預期，但在 11 月份這個從銷售額和現金利潤率角度出發都非常重要的月份，交易遠低於預期。

目前，Asos 已經全面下調對當前財年的預期，並將削減資本支出至 2 億英鎊。

其中，截至明年 8 月的財年銷售增速預期由此前的 20% 至 25% 下調至 15%，調整後利潤率預期自此前的 4% 下調至 2%，零售毛利率從此前預計持平的 49.9% 下調 1.5%。

Asos 首席執行官 Nick Beighton 直言：

市場艱難之時，我們仍舊實現了 14% 的銷售增長。但鑒於 11 月份出現了嚴重低迷，我們認為重新調整全年預期是審慎的行為。

上述公司還進一步警告稱，英國個人債務水平高企以及英國退歐所引發的經濟不確定性打擊了消費者信心，使其日益脆弱。

Asos 的預警與暴跌令分析師不禁感慨：這簡直是不按劇本出牌！Jefferies 企業債分析師 Stephen Lienert 指出，「原本的情景應該是實體店正在消亡，零售的未來屬於線上」，但電商的光明前景如今也被打破了。

值得注意的是，實體零售店的日子仍舊不太好過。諮詢公司 Springboard 周末公布的數據顯示，英國商店 11 月份的客流量為 2008 年經濟衰退以來最糟的一月，零售公園與商業街客流量年增率下滑 3.2%。

再看大洋彼岸，儘管美國 11 月零售銷售數據相當亮眼，美股零售股仍被捲入拋售潮，標普零售指數 ETF-SPDR（NYSE：XRT）在 12 月份已下跌近 10%，創 11 月「黑五」後的又一巨大跌幅。

據英國《金融時報》報導，市場投資者認為零售行業正處在 2008 年以來最嚴重的下跌形勢之中，拋售情緒的爆發反映出市場對明年零售業業績的擔憂，該行業恐將遭遇風暴。

究其原因，首先，在全球經濟增速疲軟的背景下，市場對消費情緒的預期並不高漲。

另一方面，隨著原材料進口成本的提高和工人短缺帶來的工資成本上行壓力，美國零售業的利潤率受到嚴重影響，業績增長遇到困難。