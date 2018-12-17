【安聯投信】短線跌深輪動效應 新興股、拉美基金補血

國際情勢多空紛雜，美股持續波動，上周五在中國和歐元區經濟表現不如預期等多方雜音干擾下，美股主要指數再度出現大跌，全球主要股市持續陷入震盪格局；觀察全球共同基金的一周資金（12 月 6 日到 12 月 12 日）流向，全球主要股市基金多呈現失血，僅新興市場股基金和拉美基金單周分別補血 2.65 億美元及 1.27 億美元。

在新興市場方面，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，2019 年新興市場景氣表現分歧。根據 IMF 預估新興市場明年經濟成長率持平在 4.7%。其中，歐非中東相對疲弱，拉丁美洲則由低成長回溫，新興亞洲維持一貫穩定成長態勢。

莊凱倫表示，展望新興市場未來表現，首先取決於美元走勢。根據經驗顯示，美元升值則新興市場股市表現落後已開發國家。美聯準會處於升息軌道，但目前全球金融環境開始浮現雜音干擾美元因素，如美聯準會升息腳步；財政刺激提高基期，明年經濟可能放緩；明年 3 月美國再度面臨舉債上限爭議；歐元區明年貨幣政策轉向等。



莊凱倫表示，其次是取決於貿易戰發展。短期美中貿易戰紛爭難解。中美貿易衝突的間接傷害無可避免，且透過供應鏈傳遞至其他新興國家，特別是新興亞洲地區；然而隨著貿易戰演變，預估部分國家將受惠轉單效應，如越南、泰國、墨西哥、加拿大、巴西等，料明年可能轉單效應更為明顯。再來是端視中國刺激政策。

而在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，國際情勢波動致使投資氛圍又再轉向多空未明，外資近期在台股操作維持相對保守，反映短線國際訊息的不確定性。近一周台股仍大致呈現跌深反彈及較大波動上下震盪走勢；近期反彈要角包括：中小型股或成交量偏低股、跌深或籌碼集中個股；就產業別來看，網通、PCB 的表現相對整齊。

在短中期投資建議上，廖哲宏表示，短期宜應持盈保泰；中期則可逢低買進產業維持增長動能、不特別受制中美貿易單且殖利率優於市場的個股，我們認為 5G、新能源交通工具、主力市場在北美的個股是可以關注的方向。

針對 A 股而言，安聯中國策略基金經理人許廷全指出，就整體市場氛圍來看，中國官方上周末公布的經濟數據，特別是 CPI 低於預期、出口數據遠低於預期等，都對不利市場信心，加上國際股市出現大跌，在內外部市場均不給力的情況下，進而壓抑市場持續向下探底。

根據中國公布官方數據顯示，11 月中國以美元計價出口從 10 月的 15.5% 大幅回落至 5.4%。其中，從貿易方式看，不論是一般貿易和加工貿易出口增速均較 10 月出現明顯放緩。從產品類型看，11 月勞動密集型產品出口增速亦出現大幅下滑。

許廷全表示，從政策方向和歷史經驗來看，進入 12 月以來，貨幣利率再度回落，如果比照過去每年 12 月都是財政存款投放大月，加上美國升息預期降低，緩和外部資金板塊變動對於中國內部資金的影響層面及中國經濟成長動能持續放緩等，料都將讓中國官方政策回歸寬鬆。

許廷全表示，總的來說，中國整體生產活動趨緩，未來仍將仰賴進一步政策刺激。考量政策面金融去槓桿與外需或受國際政治衝擊，資金端仍將給予支持，定向降準為未來量化工具選項，且仍具空間，區隔化資金釋放將為主要方針。方向上重點關注，由於盤勢在不確定因素及諸多雜音壓抑下，反覆築底，所以之前因為市場跌幅大、估值下修以致於投資價值浮現，以及受惠政策扶持的標的，可適當關注。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。